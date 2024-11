Peste 9,5 milioane de români au votat până acum la alegerile prezidențiale, cu o oră înainte de închiderea urnelor, în țară. În diaspora, numărul alegătorilor care au votat a trecut de 765.000. Prezența la vot ajuns la 51,16%. Biroul Electoral Central a acreditat patru institute de sondare care fac exit-poll-uri astăzi la nivel naţional la primul tur al alegerilor prezidențiale. Primele exit-poll-uri sunt publicate imediat după închiderea urnelor, la ora 21.00.

EXIT POLL CIRA-AVANGARDE-INSOMAR

Marcel Ciolacu 25,00 %

Elena Lasconi 18,00 %

Călin Georgescu 16,00 %

George Simion 15,00 %

Nicolae Ciucă 14,00 %

Mircea Geoană 5,00 %

Kelemen Hunor 4,00 %

Cristian Diaconescu 2,00 %

Biroul Electoral Central (BEC) a acreditat patru institute de sondare care fac exit-poll-uri astăzi la nivel naţional la primul tur al alegerilor prezidențiale:

Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS

Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE

The Center for International Reserch and Analyses – CIRA

ARA Public Opinion

Primele exit-poll-uri sunt publicate imediat după închiderea urnelor, la ora 21,00. De notat că aceste exit-poll-uri oferă imaginea votului de la ora 19,00 și nu includ – extrem de important – voturile din diaspora, care reprezintă peste 8 puncte procentuale din numărul total de voturi exprimate.

Exit-pollul CURS este valabil pentru ora 20.00.

Prezenţa la vot pentru alegerile prezidenţiale, la nivel naţional şi în străinătate, la ora 19.25, este de 50,01% din numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale. Potrivit AEP, până la ora respectivă, în ţară, votaseră puţin peste 9 milioane de alegători, iar în străinătate, numărul votanţilor era de peste 741.400. La alegerile prezidenţiale din 2019, prezenţa finală la vot a fost 47,66% la primul tur şi 49,87% la al doilea tur.

Potrivit aceleiaşi surse, în străinătate, până la ora 19.25, şi-au exprimat opţiunea, prin vot, pentru alegerea Preşedintelui României, un număr de 748.370 de alegători, din care mai mulţi bărbaţi.

La alegerile prezidenţiale din 2019, prezenţa finală la vot a fost 47,66%.

În urrmă cu cinci ani, 675.348 de alegători au votat la secţiile din străinătate în primul tur al alegerilor prezidenţiale.

Cele aproape 19.000 de secţii de votare de pe teritoriul României s-au deschis la ora 7.00 şi se închid la ora 21.00, cu posibilitatea prelungirii până la ora 23:59 pentru cei aflaţi în sediu sau la coadă în afara localului de vot.

Votarea în străinătate la primul tur al alegerilor prezidenţiale se desfăşoară pe parcursul a trei zile: vineri, 22 noiembrie 2024, între orele locale 12:00 şi 21:00, sâmbătă, 23 noiembrie 2024 şi duminică, 24 noiembrie 2024, între orele locale 7:00 şi 21:00 (cu posibilitatea prelungirii până la ora 23:59, în ziua de duminică, pentru cetăţenii care, la ora 21:00, se află în sediul secţiei de votare, precum şi pentru cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot).