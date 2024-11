În urma rezultatelor parțiale din județul Maramureș, Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș, face un anunț de ultim moment:

„Mulțumesc tuturor maramureșenilor și tuturor românilor care au votat candidatul PNL pentru alegerile prezidențiale. Respectăm decizia românilor și consider că votul de astăzi reprezintă un semnal pentru Partidul Naţional Liberal, pentru întoarcerea noastră spre oameni, spre problemele lor, pentru o comunicare mai bună cu toți românii. PNL are în continuare structuri serioase și oameni pe care ne putem baza și poate genera în continuare leadership și dezvoltare pentru România.

Votul de astăzi confirmă că nu am înțeles mesajul pe care ni l-au transmis românii la alegerile locale și de aceea consider că începând cu ziua de mâine trebuie să trecem la fapte. În acest sens, solicit urgent numirea unei conduceri responsabile, capabile să ia decizii strategice pentru partid și repoziționarea partidului pentru turul doi al alegerilor prezidențiale.

În acest moment, rezultatele parțiale sunt surprinzătoare și e clar că e nevoie de decizie în PNL astfel încât să putem recâștiga încrederea oamenilor și să venim cu un plan serios pentru România. Prezența la vot la aceste alegeri este mai mare decât prezența la alegerile locale, iar acest lucru trebuie să ridice un semn de întrebare nu numai pentru PNL, ci pentru toate partidele, deoarece noi nu am înțeles misiunea pe care o avem și ne-am desprins de contactul direct cu oamenii.”

Rezultatele în urma numărării a 95 % din secțiile de votare arată că Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal și candidatul partidului la alegerile prezidențiale, nu a ajuns nici la 10%.