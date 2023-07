Primarul de Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost unul dintre cei mai râvniți bărbați din România la un moment dat. Acele vremuri se pare că au apus și domnițele care sperau că l-ar putea cuceri ar trebui să-și pună pofta în cui! În vacanță fiind. Cătălin Cherecheș a făcut marele gest și a cerut-o pe iubita lui în căsătorie!

„Mână în mână, suflet lângă suflet, prin soare și furtuni, ÎMPREUNĂ, pentru totdeauna. Sunt cel mai fericit om de pe pământ! Sau o fi acesta raiul? A spus DA!!! Îți mulțumesc, Doamne, pentru toată iubirea pe care o reverși asupra mea, pentru această mare binecuvântare!

Vă împărtășesc acest moment foarte important din viața mea, a noastră, pentru că modul în care s-a derulat totul este pur și simplu divin.

Am plecat câteva zile la mare cu iubita mea, Tabita, și cu mama, dr. Viorica Chereches . Destinul mi-a scos în cale în această călătorie un bijutier iscusit. I-am povestit despre inelul pe care îl doresc pentru această femeie minunată despre care am știut din prima clipă că este aleasa mea. Impresionat de povestea noastră, s-a oferit să transforme schița în realitate. Și a reușit într-o singură zi!

Având și inelul, pe lângă tot ceea ce simt pentru ea și dorința de a clădi o familie împreună, nu am mai vrut să pierd timpul. I-am propus Tabitei să ieșim la o plimbare prin oraș, neștiind cum voi face să o cer, într-un mod special, așa cum merită ea.

Ajunși în spatele unei clădiri vechi, am observat o biserică unde avea loc o slujbă. I-am propus să intrăm, am ascultat predica și în sinea mea am știut că aici e locul, momentul potrivit. După ce s-a dat binecuvântarea, am chemat-o în fața altarului și i-am oferit inelul. Nu pot descrie în cuvinte emoțiile și bucuria pe care le trăiesc acum. Știu și simt iubirea și binecuvântarea lui Dumnezeu asupra mea!

Am ieșit din biserică fericiți și, pentru a putea să le povestim nepoților toate detaliile acestui moment important, am căutat să vedem cum se numește lăcașul în care am intrat inițial neștiind unde suntem exact… Sfântul Nicolae! Biserica Sfântul Nicolae… Am fost botezat într-o biserică ce îi poartă numele, toată viața am sprijinit diverse acțiuni de binefacere și am ajutat în numele Sfântului Nicolae. Iar acum, într-unul dintre cele mai importante momente din viața mea, Dumnezeu mi-a ghidat pașii spre această biserică catolică înălțată în cinstea binefăcătorului meu. Dumnezeu le rânduiește pe toate la momentul potrivit! Vă mulțumesc că sunteți părtași la bucuria noastră!” – se arată în mesajul acestuia postat pe o rețea de socializare împreună cu câteva fotografii sugestive!