Audiențele cu locuitorii din municipiul Baia Mare au continuat miercuri, 17 ianuarie 2024, în cartierul Progresului. S-a discutat despre parcări, unde este dat în consultare publică proiectul prin care se vor licita locuri de parcare pe bază de abonament.

Băimărenii s-au plâns și de platformele îngropate pentru deșeuri, finalizate de ceva timp, dar care nu pot fi puse momentan în funcțiune. „Așteptăm să ne fie livrate cartelele de acces, apoi le vom distribui locatarilor. Sunt și zone unde încă nu am apucat să asfaltăm după ce le-am amplasat, pentru asta ne cerem scuze pentru disconfort și vă asigur că le remediem în primăvară, când vremea va permite. Mi-a părut bine că am primit și aprecieri din partea cetățenilor cu privire la Poliția Locală. O doamnă a povestit experiența ei, cum a trimis un e-mail și s-a intervenit prompt. Gândiți-vă cum ar fi dacă toți am suna Poliția Locală și am sesiza ce e cazul. Sigur, poate mulți nu cunoașteți numărul la care puteți solicita sprijinul colegilor de la Poliția Locală: 0372 702 702. Notați și folosiți-l cu încredere! Avem acum și monitorizarea video funcțională și, în paralel cu sesizările directe, putem împreună să ne asigurăm că Baia Mare va fi un oraș mai sigur pentru noi toți!” spune Doru Dăncuș, primarul interimar al municipiului Baia Mare.

Acesta i-a asigurat pe toți băimărenii că va verifica personal aspectele pe care cetățenii le semnalează cu privire la diversele lucrări care ar avea loc unde nu există autorizație de construire. „Fără jenă voi solicita sprijinul celorlalte instituții abilitate dacă depistăm că se adeverește. Îmi doresc să se dezvolte orașul, însă cu condiția ca totul să fie legal.

Oamenii sunt nemulțumiți, pe bună dreptate, de cum decurg lucrările la reabilitarea termică a blocurilor. Cum sunt și alți cetățeni, din alte zone unde aceeași firmă desfășoară lucrări similare. Reprezentantul societății care se ocupă de această lucrare a răspuns oamenilor, explicând de ce au existat întârzieri, oferind asigurări că în următoarea săptămână se remediază. Mă voi ocupa personal să monitorizez dacă își vor respecta sau nu promisiunea.

Continuăm să ne vedem în cartierele în care locuiți și săptămâna viitoare. Voi anunța cât de curând următoarele două zone în care vin alături de colegii mei din Primărie, șefi de servicii, care să vă răspundă punctual la probleme, respectiv să rezolve prompt cele semnalate de voi” a conchis primarul interimar al municipiului Baia Mare Doru Dăncuș.