„Am observat că în spațiul public au apărut mai multe informații false despre accidentul auto în care am fost implicat.

Doresc să precizez faptul că am fost implicat într-un accident rutier în timp ce mă deplasam înspre Baia Mare cu autoturismul orașului Cavnic, Dacia Duster ,în interes de serviciu.

În momentul în care mă aflam intr-o coloană care era oprită la intrare în sensul giratoriu, a m fost lovit din spate de către un autoturism marca Audi A6, condus de către o domnișoară.

În urma accidentului au rezultat mai multe daune materiale care vor fi suportate de către persoana care a fost vinovată de producerea accidentului și care vor fi achitate de către firma de asigurare deoarece autoturismele au fost asigurate.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul ca ne-a ferit de rău și totodată pot să spun că am rămas profund uimit de faptul că unele persoane s-au bucurat pe seama acestui mic accident.

Mă bucur că soferita vinovată de producerea accidentului a scăpat fără vătămări corporale și îi doresc multă sănătate iar în viitor atentie sporită în trafic!”, a scris primarul pe reţelele de socializare.