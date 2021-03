Astăzi, 27 martie, în Sighetu Marmației, la inițiativa primarul Moldovan, cetățenii s-au mobilizat și au igenizat mai multe zone din oraș.

„Impreuna” inseamna o comunitate care vrea si poate sa faca ceva pentru orasul in care traieste, inseamna implicare si responsabilitate pentru pastrarea unui mediu cat mai curat.

Pe retelele de socializare de cele mai multe ori postam furiosi fotografii cu deseuri, cu opinii despre cum ar trebui sa arate orasul, ca in alta tara, in alt oras, e altfel, e mai curat.

Cu implicare si responsabilitate din partea fiecaruia dintre noi, prin spirit civic si educatie putem face pasi pentru un oras asa cum ni-l dorim.

Azi am participat impreuna cu angajatii Primariei, ai institutiilor subordonate Consiliului Local, consilieri locali si voluntari, la o actiune de ecologizare.

Le multumesc tuturor pentru implicare!” – se arată în mesajul postat pe o rețea de socializare.