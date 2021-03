ACS Fotbal Comuna Recea vrea să lase o impresie bună și în ultima etapă a sezonului regulat, duminică, 28 martie, de la ora 15.00, urmând să întâlnească în deplasare, pe stadionul „Dan Păltinișanu”, pe Ripensia Timișoara. Va fi o dispută între două echipe ce au surprins plăcut în cele cinci etape din 2021, drept dovadă fiecare având doar un insucces, confirmând totodată că merită să rămână în eșalonul doi al fotbalului românesc. Un punct le desparte pe cele două adversare, Ripensia a contabilizat 21 de puncte și se situează pe poziția 15, iar Comuna Recea are în vistierie 22 de puncte, care o plasează pe locul 13. Atât Ripi, cât și gruparea maramureșeană vin după victorii, 1-0 la CSM Slatina, respectiv 6-0 acasă cu CSM Reșița, semn clar că ambele se află în formă și pregătite pentru un nou meci în care se pot câștiga puncte. Ideal ar fi ca norocul să surâdă grupării antrenate de Florin Fabian, context în care ar ajunge la un total de 25 de puncte și la o abordare a play-out-ului mult mai încrezătoare că obiectivul poate fi realizabil.

Ultima etapă a sezonului regulat (duminică, 28 martie, ora 15.00): Metaloglobus București – Rapid București (Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Sport); Pandurii Târgu Jiu – Unirea Slobozia; Concordia Chiajna – ASU Politehnica Timișoara (Digi Sport 4, Telekom Sport și Look Sport); CS Mioveni – Aerostar Bacău; FC Universitatea Cluj-Napoca – Petrolul Ploiești (Digi Sport 2, Telekom Sport și Look Sport); CSM Reșița – Universitatea Craiova 1948; Ripensia Timișoara – ACS Fotbal Comuna Recea; AFK Csikszereda Miercurea Ciuc – CSM Slatina; Dunărea Călărași – Viitorul Pandurii Târgu Jiu (Digi Sport 3, Telekom Sport și Look Sport); SCM Gloria Buzău și Farul Constanța stau.