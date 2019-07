Aproximativ 400 de hectare de terenuri situate în Cluj-Napoca ar putea deveni grădini publice. Terenurile în cauză sunt Parcul Babeș, campusul USAMV, Grădina Botanică, grădinile Palacsay și Parcul Est și aparțin universităților Clujene.

Propunerile aparțin deputatului independent Adrian Dohotaru și au fost prezentate în ședința de Consiliu Local de joi.

“Am câteva intervenții cu privire la spațiile verzi din Zorilor și Bună Ziua și cer completarea acestor spații cu campusul USAMV. Am vizitat recent Bucureștiul, unde în campusul USAMV pot fi făcute vizite de către rezidenți. Înțeleg care sunt temerile universității de a deschide spațiul pentru studenți și cetățeni, dar totuși trebuie să luăm în calcul această propunere, mai ales că USAMV spunea că se poate deschide o poartă dinspre Câmpului spre Clinicilor. Cu privire la Bună Ziua, propun ca o parte din Grădina Palacsay să se transforme în grădini și livezi pentru comunitate, mai ales că livada se întinde până în zona Sopor”, a declarat Adrian Dohotaru, potrivit ziardecluj.ro, pentru gazetadecluj.ro

Conducerea Primăriei Cluj-Napoca s-a arătat deschisă propunerii deputatului independent, cu precizarea că există probleme de natură juridică legate de proprietatea terenurilor.

“Ceea ce ne propuneți dvs sunt spații publice. Noi am propus USAMV-ului, dar nu a trecut de Senatul universității partea a doua a propunerii, dar avem o întâlnire în luna iulie cu universitatea. Pentru partea de Palacsay dacă ei sunt dispuși, noi avem toată deschiderea. Acolo ei sunt doar administratori, terenul este al Guvernului. Dacă ei sunt de acord să înaintăm Guvernului o propunere de a face aceste grădini publice, noi vom face acest lucru. Cu UBB am progresat în pași mici – să nu mai fie garduri la Parcul Babeș. Nu am obținut încă acordul, dar este o poartă deschisă. Pentru Grădina Botanică noi avem toată disponibilitatea”, a declarat primarul Emil Boc.

Cele 400 de hectare de teren sunt situate în următoarele zone:

Parcuri propuse în Florești – Mănăștur – Plopilor – Grigorescu: Parcul Rozelor cu adăugarea malului drept al Canalului Morii, crearea unui sistem continuu de spații verzi pe culoarul Someșului Mic: Muzeul Apei, zona strand Sun, Club Transilvania, Parcul Rozelor, Plaja Grigorescu, Parcul Iuliu Hațieganu, Platou Sala Sporturilor.

Zone verzi deschise gratuit publicului în Mănăștur – Centru – Zorilor: deschiderea campusului USAMV (25 hectare) și a Grădinii Botanice (14 hectare).

Sistem de spații publice verzi pentru Bună Ziua – Gheorgheni – Sopor: Baza USAMV Palacsay (168 hectare) și Parcul Est (66 hectare).