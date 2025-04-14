Program liturgic 14.04.2025 – 27.04.2025 pentru Săptămâna Sfintelor Pătimiri, Sărbătorea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Săptămâna Luminată, prezentat de preotul paroh Belea Gheorghe-Bogdan.
SFÂNTA ȘI MAREA LUNI – SFÂNTA ȘI MAREA SÂMBĂTĂ (14.04.2025-19.04.2025)
ORA 08:00 – SFÂNTA LITURGHIE ȘI SF. TAINĂ A SPOVEDANIEI.
*EXCEPȚIE , SFÂNTA ȘI MAREA VINERI, DE LA ORA 08:00 SPOVEDANII BOLNAVI LA DOMICILIU – LA BISERICĂ, CEASURILE.
ORA 09:00 – INVITAȚIE CREDINCIOȘI ȘI CREDINCIOASE PT. CURĂȚENIA BISERICII DE PAȘTI!
SFÂNTA ȘI MAREA JOI ȘI SFÂNTA ȘI MAREA VINERI
ORA 18:00 (06. 00 P.M.) SLUJBA DENIILOR:
JOI, DENIA CELOR DOUĂSPREZECE SFINTE EVANGHELII;
VINERI , DENIA PROHODULUI DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS.
SFÂNTA ȘI MAREA SÂMBĂTĂ
ORA 08:00 – LITURGHIE ȘI SPOVEDANII
ORA 10:00 – PREGĂTIREA PÂINII ȘI A VINULUI NUMITE ÎN POPOR „PAȘTI” DE CĂTRE MEMBRI COMITETULUI PAROHIAL , CITIREA RUG DE BINECUVÂNTARE ȘI STROPIREA CU AGHIASMĂ DE CĂTRE PREOT.
*ACESTEA VOR FI ÎMPĂRȚITE DE CĂTRE MEMBRI CONSILIULUI PAROHIAL LA IEȘIREA DIN BISERICĂ, CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE, TUTUROR FAMILIILOR ORTODOXE ARONDATE PARTOHIEI NOASTRE ȘI INVITAȚILOR (CÂTE-UN PAHAR FIECĂREI FAMILII).
ORA 23.00 (11 :00 PM) SF. TAINĂ A SPOVEDANIEI PT. CREDINCIOȘII/CREDINCIOASELE CARE S-AU NEVOIT, AU POSTIT TOT POSTUL ȘI AU AJUNAT DIN SF. ȘI MAREA JOI PÂNĂ ÎN NOAPTEA DE ÎNVIERE.
*ACEȘTIA VOR FI ÎMPĂRTĂȘIȚI LA SF. LITURGHIE DIN NOAPTEA DE ÎNVIERE!
DUMINICĂ 20 APRILIE 2025 – ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS (SFINTELE PAȘTI)
MIEZUL NOPȚII (ORA 00:00) :
SLUJBA ÎNVIERII DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS, CONTINUATĂ DE CANONUL ÎNVIERII, SFÂNTA LITURGHIE A SF IOAN GURĂ DE AUR IAR LA FINAL VOM CITI RUGĂCIUNILE DE BINECUVÂNTARE ALE BUCATELOR PE CARE DVOSTRĂ LE VEȚI ADUCE IAR APOI LE VOM STROPI CU AGHIAMĂ MARE!
DURATĂ APROXIMATIVĂ: 2 ORE!
ORA 11:00 : VECERNIA DIN ZIUA DE PAȘTI („A DOUA ÎNVIERE”) , CITIRE CUVÂNTULUI DE ÎNVĂȚATURA AL SF. IOAN GURĂ DE AUR CU OCAZIA SĂRBĂTORII ÎNVIERII DOMNULUI, CITIREA RUGĂCIUNILOR DE BINECUVÂNTARE ALE BUCATELOR ȘI STROPIREA CU AGHIASMĂ.
DURATĂ APROXIMATIVĂ: 1 ORĂ!
LUNI, 21 APRILIE 2025 (A DOUA ZI DE SF. PAȘTI)
ORA 09:00 : SLUJBA CANONULUI ÎNVIERII DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS URMATĂ DE SFÂNTA LITURGHIE A SF. IOAN GURA DE AUR ÎN CADRUL CĂREIA VOM DA CITIRE CUVÂNTULUI PASTORAL AL PREASFINȚITULUI PĂRINTE IUSTIN EPISCOPUL MARAMURESULUI ȘI SĂTMARULUI CU OCAZIA PRAZNICULUI ÎNVIERII IAR LA FINAL CONFORM TRADIȚIEI VEȚI FI MIRUIȚI!
MARȚI, 22 APRILIE 2025 (A TREIA ZI DE SFINTELE PAȘTI)
PARTICIPARE LA HRAMUL BISERCIII „SF. M . MC GHEORGHE” AL PAROHIE ROZAVLEA – ȘESU MĂNĂSTIRII, PR. PAROH, VLAD IOAN- FLORIN!
MIERCURI, 23 APRILIE 2025 SĂRBĂTOREA SF MARE MC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ
PARTICIPARE LA HRAMUL BISERICII „SF. M. MC. GHEORGHE” PAROHIA POIENILE IZEI, PR. PAROH, POP IOAN.
JOI , 24 APRILIE SĂRBĂTOREA SF. IER IOSIF MĂRTURISITORUL OCROTITORUL EPISCOPIEI MM ȘI SM.
VINERI, 25 APRILIE 2025 SĂRBĂTOREA „IZVORUL TĂMĂDUIRII”
SLUJBE ÎN MOD OBISNUIT ÎNCEPÂND CU ORA 09:00 IAR LA FINAL OFICIEREA SLUJBEI DE SFINȚIRE A AGHIASMEI MICI, CONFORM RÂNDUIELII LITURGICE.
DUMINICĂ, 27 APRILIE 2025 ( A 2-A DUPĂ PAȘTI- A SF. AP. TOMA)
VOR FI OFICIATE SLUJBE ÎN MOD OBIȘNUIT, ÎNCEPÂND CU ORA 09:00!
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