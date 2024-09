Joi, 17 octombrie 2024, începând cu ora 18:00, are loc etapa locală din Baia Mare, din cadrul Campionatului Național de Catan!

Evenimentul are loc la The Oven Grill (Bulevardul Republicii, Nr. 46) și este destinat tuturor pasionaților de Catan din județul Maramureș. Urmând să stabilim reprezentanții județului nostru care vor participa la Campionatul Național de Catan dintre 2-3 noiembrie 2024, la Sibiu!

Regulamentul complet îl veți găsi în link-ul următor:

https://drive.google.com/…/1eoKQmZREtADuD4iMaYG…/view…

Pentru înscriere vă rugăm să completați formularul de mai jos:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfnDc2w9doG6v…/viewform, până cel târziu în data de 15 octombrie 2024!

Pentru informații suplimentare sau alte detalii: 0752499580 – Andrei sau 0743918717 – Casian! Ne puteți scrie și pe: apd.maramures@gmail.com

Taxa de participare este de 10 lei și poate fi achitată fie online, fie fizic, în ziua evenimentului!

Vă așteptăm cu drag!