Prefectul Vasile Moldovan va organiza prima sesiune de audiențe acordate în teritoriu, în data de vineri, 23 august a.c., între orele 10.00 – 12.00, în municipiul Sighetu Marmației, în locația de pe strada Alexandru Ivasiuc nr.17.

”Pentru a veni în sprijinul cetățenilor din Maramureșul istoric și a evita cheltuielile și deplasarea în municipiul reședință de județ a locuitorilor domiciliați la distanță, respectiv de a proceda la rezolvarea problemelor, am decis și am stabilit un program de audiență lunar, în prima și a treia zi de vineri în municipiul Sighetu Marmației. Având în vedere că data de 16 august a.c., a fost stabilită prin hotărâre de Guvern, drept zi liberă pentru instituțiile și autoritățile publice, am luat decizia de a organiza audiențe pentru cetățenii în data de 23 august a.c.,”, a spus prefectul Vasile Moldovan.

Înscrierea cetățenilor pentru audiențe la sediul din municipiul Sighetu Marmației se efectuează la numărul de telefon 0262 214 026, la adresa de email: [email protected], respectiv prin programare/înscriere online pe pagina de web: mm.prefectura.mai.gov.ro, la secțiunea contact (se completează formularul din secțiunea ”Contact”).