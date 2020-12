Melisa Roxana Varga, o tânără frumoasă, inteligentă, studentă în anul II la Facultatea de Litere din Baia Mare, a fost diagnosticată cu ADENOCARCINOM MUCINOS SIGMOIDIAN-prezentat în ocluzie intestinală în stadiul 4 CARCINOMATOZA PERITONEALĂ (metastază ) în care este afectat tot pelvisul și DETERMINĂRI SECUNDARE OVARIENE BILATERAL (metastază), a fost extras ovarul drept pe care se afla o tumoră de 10 cm.

Pentru început aș vrea să mă prezint. Numele meu este Varga Melisa Roxana, am 20 de ani și în luna septembrie al acestui an am fost diagnosticată cu ADENOCARCINOM MUCINOS SIGMOIDIAN prezentat în ocluzie intestinală în stadiul IV (metastază), CARCINOMATOZĂ PERITONELALA (metastază) în care este afectat tot pelvisul și DETERMINĂRI SECUNDARE OVARIENE BILATERAL (metastază), a fost extras ovarul drept pe care se afla o tumoră de 10 cm.

De la mijlocul lunii septembrie am avut stări de greață, dureri abdominale și vomă, iar într-o seară m-am prezentat la Spitalul Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, fiind diagnosticată cu OCLUZIE INTESTINALĂ. După acest episod am optat să fiu transportată de urgență la Cluj pentru a putea realiza operația.

În timpul operației de colon care a fost realizată cu o tehnologie laser, s-a observat că praporul și ovarul drept erau afectate, cel din urmă fiind și extras. În urma efectuării intervenției pe colon medicii s-au decis să îmi fie aplicată stoma. Pentru cei care nu știu, o stoma este o deschizătură la nivelul peretelui abdominal prin care se elimină conținutul intestinal în afara organismului. După patru săptămâni de la intervenție am optat pentru introducerea unei camere pentru a putea fi administrat mai ușor tratamentul citostatic. În perioada post operatorie s-a efectuat un CT, în urma căruia s-a constatat că boala a avansat, fiind afectat și ovarul stâng.

În luna noiembrie a avut loc prima ședință de tratament de chimioterapie care s-a efectuat la Cluj.

Apelez la bunăvoința voastră, deoarece urmează să fac anumite investigații și intervenții în alte tări, care implică o sumă mare de bani.

În încheierea acestei postări aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că sunteți alături de mine și că v-ați răpit câteva secunde din timpul vostru dând share la postarea cu povestea mea, care circulă acum în mediul online. Am rămas impresionată de faptul că există atâtea persoane minunate și chiar nu mă așteptam să se mobilizeze atâția oameni, iar pentru asta nu pot decât să vă mulțumesc din inimă!