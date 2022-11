În mediile, mai ales rurale, problema pământului naște monștrii. Alți monștri există deja în instituțiile care ar trebui să se asigure de funcționarea de drept a statului.

Vă prezentăm o situație destul de greu de digerat și vă lăsăm pe voi să vă dați cu părerea.

Un cetățean român, proprietar pe o bucată de pământ din Suciu de Sus, a sesizat Direcția de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Maramureș referitor la 3 lucruri distincte, realizate de un vecin.

Sesizare ref. săpături ilegal bază deal efectuate de C.M.;

Sesizare ref. săpături ilegale în toamna 2021;

Sesizare ref. construcție zid din beton ilegal de către C.M.

Înregistrate la Consiliul Județean Maramureș cu numere de înregistrare distincte la data de 02.08.2022.

Ulterior, la 26.10.2022. după 55 de zile de la expirarea termenului legal de soluționare, cetățeanul în cauză a făcut o nouă sesizare în care a cerut reprezentanților Direcției de Urbanism să respecte legea și le-a adus la cunoștință faptul că între timp, din cauza inactivității lor, pământul a luat-o la vale.

Apoi, la 16.11.2022, la 70 de zile de la expirarea termenului legal de soluționare, domnul în cauză a fost sunat de un angajat al Direcției de Urbanism, în speță, domnul Varza Zoltan Istvan, care l-a informat că va face o verificare în teren alături de, arhitectul-șef al Județului Maramureș, George Lazăr.

La fața locului, în ziua verificării din teren și cititorul nostru care a reclamat acest posibil abuz a fost prezent, dorind să se asigure că se respectă demersul legal și să ofere informațiile necesare legate de situație.

„Atitudinea arhitectului șef a fost arogantă, disprețuitoare și vizibil părtinitoare la adresa mea. Pentru a justifica faptul că nu au venit la timp, a mințit în mod repetat, că termenul de 30 de zile decurge de când reclamația ajunge la el, nu de când am depus-o eu. Deși legea e clară: OG27/2002, art. 8. alin 2. Cum lucrurile reclamate de mine erau evidente, mi-a spus că va conexa cele trei reclamații și va da o singură amendă persoanei reclamate, căreia i-a tolerat ilegalitățile, chiar și după ce primăria din Suciu de Sus i-a semnalat că nu are autorizație de construcție pe nimic. I-am spus că e ilegal, întrucât OG.27/2002, la arta 10. alin.1 spune că sesizările se pot conexa, doar daca este sesizată aceeași problemă prin mai multe petiții. Iritat vizibil de faptul că îmi permit sa îi răspund și eu din lege.” – arată cititorul nostru.

Reclamantul primește amendă că doar trăim în România

După toată situația, reprezentanții administrației județene au constatat că domnul care a făcut reclamația ar trebui să primească o amendă deoarece există o sesizare cu privire la adresa lui.

„Într-adevăr, s-a făcut o sesizare cu privire la acțiunile mele și am fost amendat, însă instanța a anulat amenda și chiar dacă Consiliul Județean a făcut apel, decizia a fost aceeași. La remarca că am mai fost amendat odată, insul a repetat nervos de mai multe ori că: ÎMI DĂ CÂTE AMENZI VREA!” – continuă expunerea cititorului nostru.

Șeful Direcției a plecat să discute cu persoana reclamată, în timp ce domnul Varga Zoltan a intrat în mașină una a scris procesul verbal de constatare, proces care trebuia semnat și de reclamant.

Reclamantul a fost informat că o să primească amendă pentru că ar fi făcut recent șanțul de drenaj și pentru că a făcut sistemare orizontală în 2021.

„Întrebându-l pe șef ce înseamnă sistemare orizontală, întrucât eu nu am făcut nimic altceva de cât am dat cu freza si semănasem iarba in 2021, el mi-a replicat ca ASTA INSEAMNA SISTEMARE ORIZONTALĂ. Când a spus această enormitate, l-am întrebat dacă e conștient ce zice și dacă așa stau lucrurile, de ce nu ii amendează pe toți cei care ară și frezează terenul. Pe acest principiu, tot bărăganul ar trebui amendat. Niște vecini care au asistat la discuțiile noastre, care au avut loc la poarta casei mele, când au auzit aceasta enormitate cu sistemarea orizontală, l-au apostrofat, în sensul că cine este el să interzică oamenilor să își lucreze pământul, pentru că din asta s-a trăit de când e lumea, iar insul văzând că lucrurile se incită a plecat. Nu înainte de a-mi cere insistent, chiar obraznic, să semnez acel proces verbal. Eu am spus că nu semnez asemenea enormitate că totul e făcut în grabă pentru a mă amenda pe mine. ” – arată același cititor care ne-a prezentat situația.

Domnii din CJ au venit hotărâți să amendeze reclamantul

„Dacă ar fi ascultat, ar fi aflat că exact aceste lucruri pentru care mi-au citit că mă amendează acum, au mai fost verificate odată, în data de 10.08.2021, dovada fiind nota de constatare nr 16548/2021, întocmită tocmai de Varga Zoltan, cel care acum a tăcut complice la abuzul evident al șefului său și deși îi repetam că tocmai el (Varga) a verificat aceste lucruri și se face de râs, în fața șefului său tăcea. Nota de constatare menționata mai sus spune: AU FOST EXECUTATE LUCRARI DE NIVELARE, un canal pentru drenaj, pentru dirijarea apei spre gura de canal, care colectează apele și le conduce spre șanțul de lângă drum. Așadar, pentru o acțiune pentru care Consiliul Județean a pierdut un proces, șeful de la Direcție vrea să dea o nouă amendă!” – se arată în finalul expunerii reclamantului.

Miercuri am solicitat un punct de vedere referitor la acest subiect de la Consiliul Județean Maramureș. Am primit un răspuns la email, primind un număr de înregistrare, dar nicio informație concretă.

În tot acest interval am stat de vorbă cu mai mulți cetățeni din Suciu de Sus care confirmă întreaga poveste.

„Da, știu în mare despre ce e vorba. Între cei doi este un scandal de mai mult timp. Terenul a plecat la vale și asta e cel mai grav. Modul în care i-a vorbit domnul de la județ a fost unul arogant și agresiv.” – arată un cetățean din Suciu de Sus.

„Așa se întâmplă când nimic nu e făcut cum trebuie aici. Ei se ceartă și se judecă. Nu știu cine e vinovat, dar nu e bine ce se petrece. Îs supărați că a lucrat cu utilajele de la primărie.” – arată un alt cetățean din Suciu de Sus.

Nu mai e orizontală. Acum e verticală.

Între timp, de miercuri până în prezent, a sosit și amenda cititorului nostru.

„Mi-a sosit și amenda. În loc de sistematizare orizontală cum îmi citise mie în procesul verbal pe care nu l-am semnat, acum îmi scrie sistematizare verticală. Și ca circul să fie complet. Amenda nouă a venit, dar răspuns la solicitări tot nu am primit. Toate procesele anterioare de constatare conțin nr. de înregistrare a sesizării si numele persoanei care a sesizat, dar aceasta ultimă amendă nu are așa ceva, semn că nu a existat o sesizare, amenda au dat-o ca așa au vrut mușchii lor, după cum mi-au zis-o în repetate rânduri.

Am fost verificat de Prefectură, ISCT, ISU MM și nimeni nu mi-a dat amendă în afară de Consiliul Județean Maramureș. Și acum mai iau o amendă tot de la ei. Am vorbit deja cu avocatul și a spus ca procesul e atacabil în justiție . Suma oricum e mică, doar 1000 lei, dar e vorba de principiu aici.” – a concluzionat cititorul nostru.

Persoana reclamată a fost notificată de către Consiliul Local pentru Situații de Urgență cu privire la problemele întâmpinate, primind și o soluție provizorie: