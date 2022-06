Poveste cutremurătoare la Sighetu Marmației acolo unde o fetiță de numai 14 ani, abandonată într-un centru de copii de părinți și crescută de bunică, a fost violată de un bărbat în Parcul Morii. Vă avertizăm că urmează mărturii care vă pot afecta emoțional.

”Fetița la ora 5 a plecat de acasă, o făcut baie și s-a dus să se joace fotbal cu mai mulți copii și cu băiatul nostru, de 10 ani. Și când s-a despărțit de ei, o colegă de-a ei de clasă i-a spus să meargă împreună până la Grădina Morii. Și când o venit înapoi, la ora 19.30, ziua, soare, i-a sărit în spate un om cu o mânușă la mână și i-a pus mâna pe gură. S-a zvârcolit, a strigat și degeaba că nu s-a băgat nimeni. A tras-o într-un loc mai ferit și apoi a scos cuțitul, i-a pus cuțitul la gât, i-a dat un pumn în gură și i-a mai dat și peste față. Și după aceea omul o batjocurit-o, o distrus-o distrugel-ar și pe el Dumnezeu. Acum am venit de la doi psihologi. Și chiar o zis fetița și o plâns. O zis mami nu am eu bugăte. Mama e cum e, tata tot bea, m-a dat de mică la Centru, m-ai scos dumneata. O trecut toate și acum la 14 ani să mi se întâmple așa ceva” a povestit pentru www.vasiledale.ro, bunica victimei.

Ar fi urmărit-o de două luni, creîndu-și un cont fals pe facebook

”Nu l-a nici cunoscut. De pe facebook ea cerut prietenia un nume ca și al verișoarei ei. O scris Denisa Pătru. Și i-a cerut prietenia și de atunci, de vreo două luni, nu a mai avut liniște. Am mers cu înregistrarea la Centru și i-am arătat ce postează. O zis să le ignorăm să o blocăm și să nu mai vorbim. Ei o crezut că sunt fete. Și pe când colo, o urmărit-o, o prins-o și o nenorocit-o” continuă bunica cu ochii înlăcrimați.

Fata ar fi înregistrat audio tot ce a pățit

”O femeie venea de la lucru, nu știu cine e că de aș știi i-aș da un cadou. O auzit când o răcnit cucoana acolo în tufe și ea pe când o ajuns la pod zice că m-am temut să ma apropii că am văzut cuțit. Pe când a ajuns mai aproape acuma venea porcul cu telefonul ei în mână să vadă ce a filmat. Da o fost noroc de la Dumnezeu că atunci când a atacat-o se uita pe telefon și filma, da nu video doar voce. Și s-a auzit tot. Are poliția tot. Și așa au reușit să îl prindă. Am scăpat apoi de mers la poliție” a spus bunica.

Șocant – confruntare față în față între victimă și agresor! Micuța a leșinat sub privirile polițiștilor

”După ce l-au prins două ore le-a trebuit să îl interogheze și a recunoscut fapta. Și au dus-o și pe cocoană să îl vadă. El s-o ridicat de pe scaun și o mers către ea: te omor, ti-am zis ca să nu spui la nimeni, te omor. Și cocoana s-a tras către perete și o picat jos. I s-a făcut rău. O ridicat-o polițiștii. Apoi i-a adus un pic de apă, au spălat-o că de băut apă nu a băut. Nici nu a mâncat nimic de duminică. Și numai plânge. No ce să fac. Și o fo cocoană cuminte, nu făcea prostii. Nici gagic nu o avut, doar prieteni de școală, colegii ei de școală. Ce să facem. Viața merge înainte. I-am spus: trecem peste toate. Bine că l-o prins. Zice că la Gherla l-or duce. Nu cred că l-a scăpa Dracu. Tot m-am temut că a face pe nebunul și a scăpa. Tot mă amenință că mi-a aprinde casa” a declarat în exclusivitate pentru www.vasiledale.ro, bunica fetiței agresate.