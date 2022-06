Jandarmii maramureșeni în mijlocul cetăţenilor și în acest sfârșit de săptămână

Jandarmii maramureșeni vor asigura măsurile de ordine publică la manifestările cultural-artistice, religioase și sportive organizate în acest sfârșit de săptămână astfel:

Astăzi, în localitatea Băița de sub Codru, se desfășoară manifestarea cultural artistică „Târgul Sânzienelor” iar în municipiul Baia Mare, are loc manifestarea promoţională intitulată „Cu Iia pe Bicicletă”.

În perioada 24-26 iunie, în municipiul Baia Mare, are loc o manifestare promoţională „MândrIE maramureşeană” iar în localitatea Borșa, are loc evenimentul cultural artistic „Nopţi de Sânziene”.

În perioada 25-26 iunie, în localitatea Şomcuta Mare, are loc manifestarea cultural artistică „Bazar Armenesc”; în ,,Piața Cetății” din municipiul Baia Mare, are loc manifestarea cultural artistică „Festival Naţional Concurs de Folclor”; pe raza localității Băiuț, zona Poiana de Jos are loc „Festivalul Ţarinii 2022”.

Sâmbătă, în stațiunea Izvoarele, se va desfășura evenimentul sportiv ,,Crosul montan Traversare Igniș”; în Borșa, va avea loc parada mașinilor „Supercars meeting”; în localitatea Tăuții-Măgherăuș, va avea loc manifestarea cultural artistică „Zilele oraşului Tăuţii-Măgherăuş”; pe stadionul ,,Solovan” din Sighetu Marmației, se va desfăşura meciul de fotbal între echipele CSM Sighetu Marmaţiei și Rapid Jibou.

Duminică, în ,, Piața Tricolorului” din Baia Mare, va avea loc manifestarea comemorativă cu ocazia „Zilei drapelului naţional” iar la ,,Mănăstirea Lăpuş” se va desfășura slujba religioasă cu ocazia hramului mănăstirii.

Totodată, jandarmii montani vor fi prezenți în zonele de agrement și pe traseele turistice adiacente, unde vor acționa pentru informarea și îndrumarea turiștilor, pentru sprijinul acestora în cazul producerii unor incidente nedorite.

Jandarmii montani vă recomandă ca în cazul apariţiei unor animale sălbatice în zona în care vă aflați, nu interveniți, nu le hrăniți şi nu vă apropiați de acestea pentru a le filma sau fotografia. Dacă alegeți să petreceți acest sfârșit de săptămână în aer liber, vă recomandă să respectați prevederile Legii nr. 54 din 2012, privind desfasurarea activităţilor de picnic, cu scopul prevenirii, reducerii şi eliminării impactului negativ asupra mediului.

Apelați, la ajutorul jandarmilor în orice împrejurare care vă poate pune în pericol integritatea fizică şi nu numai, sau apelați Numărul Unic pentru Apeluri de Urgență 112.