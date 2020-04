„Rad Marius, Negrea Sorin, Marina Bogdan, Matees Ionut, Franyi Tamas, Moldovan Viorel, Chis Vasile, Kondrei Ioan si Suci Alexandru sunt colegii nostri din cadrul Detasamentului Sighet, care vor participa la interventii alaturi de colegii de la ISU Suceava. Misiunea lor a inceput mai repede decat s-au asteptat, deoarece in aceasta dimineata, in timp ce se aflau pe drum inspre Suceava, au dat o mana de ajutor colegilor de la Sectia Viseu de Sus, care interveneau pentru lichidarea unui incendiu din Petrova. Va uram succes in misiunile pe care le veti avea si asteptam sa ne revedem sanatosi! Audacia et Devotio!”, spun reprezentanții ISU Maramureș.

