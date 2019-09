Parteneriatul Inspectoratului de Poliţie al judeţului Maramureş cu Căpitănia de Poliţie a județului Jasz-Nagykun-Szolnok din Ungaria continuă să se consolideze. Dacă până acum schimbul de experienţă viza în principal patrulele de ordine publică, de această dată partenerii din Ungaria au iniţiat un schimb de experienţă în domeniul criminalisticii.

În cursul acestei luni o delegație de doi tehnicieni criminaliști, condusă de şeful Serviciului Criminalistic Maramureş, comisar şef de poliţie Paul Chende, a participat în calitate de concurent la cea de-a IV-a ediție a Concursului de Criminalistică pe teme de investigare tehnico-științifică a locului faptei, organizat la nivelul județului Jasz-Nagykun-Szolnok.



Scopul evenimentului a fost acela de-a realiza un schimb de experiență și de bune practici în problematica cercetării la fața locului în cazul diferitelor tipuri de infracțiuni întâlnite în activitatea profesională.

Concursul a vizat teme de cercetare la fața locului și modul de abordare din punct de vedere criminalistic și judiciar în situații diferite, întâlnite în activitatea profesională, respectiv: moarte suspectă, furt din locuință, autovehicul abandonat având amplasat dispozitiv exploziv, vătămare corporală produsă accidental pe un teren de golf, cadavru legat găsit în toaletă publică, autoturism care transportă emigranți, furt din autoturism. De asemenea, verificarea cunoștințelor teoretice a fost realizată prin intermediul unui test grilă.



Au participat 8 echipe de câte doi tehnicieni criminaliști aparținând formațiunilor teritoriale din județul Jasz-Nagykun-Szolnok, plus echipa formată din cei doi tehnicieni criminaliști români, fiecare echipă având de rezolvat cele 8 probe enumerate mai sus, sub forma unor simulări ale unor situații reale.

Deși a fost prima participare a unui echipaj românesc la acest tip de competiție, acesta a obținut un loc onorabil, prestația fiind apreciată de către organizatori.

Aceştia au declarat că polițiștii criminaliști români au adus plus valoare competiției și că doresc ca participarea românească la această activitate să devină o tradiție.