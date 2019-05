După ce Rareș Bogdan, candidat la Europarlamentare de pe listele PNL au fost acuzat că folosește copiii în campania electorală, o nouă fotografie a devenit virală pe rețelele de socializare. PR-iștii de la PRO Maramureș probabil încă nu au aflat că folosirea copiilor în scopuri politice și de promovare este strict interzisă. Ei au postat această imagine pe o rețea de socializare. Pentru acest aspect militează foarte multe ONG-uri, care au elaborat un ghid în această privință: Action against child trafficking at policy and outreach levels”(Măsuri de combatere a traficului de copii la nivel de politică și de promovare). De asemenea, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Pentru Adopție (ANPDCA) ar trebui să autosesize și să ia măsurile prevăzute în lege. Să sperăm că cei de la D.G.A.S.P.C. Maramureș vor ține cont de aceste idei scrie de un „câine de pază al democrației”.

Acesta a fost doar începutul, doar un pretext ca să alimenteze apoi Facebook-ul cu tot felul de mesaje găunoase de tipul „Ăștia ar trebui decăzuți din drepturile părintești” sau „Pe ei încă îi puteți prosii, pe noi, nu mai puteți!”.

Vorbind serios acum, e de-a dreptul aberant ca să te folosești de imagina unor copii în scopuri politice, dar să nu faci nimic pentru ei.

Un exemplu în acest sens este reprezentat de Adunarea Generală a ANOSR din Oradea, când vicepreşedinta Consiliului Naţional al Elevilor, Antonia Pup, i-a reproşat lui Andronescu că nu este preocupată de problemele acute ale învăţământului. „Alegem să vorbim de Erasmus şi de digitalizare, dar uităm că mii de elevi din România merg la toalete în curţile şcolilor”, a spus eleva, defel intimidată de faptul că era cea mai tânără persoană din sală.

Mai mult, după ce Ecaterina Andronescu a replicat că Guvernul a alocat în acest an 65 de milioane de lei tocmai pentru a construi toalete în şcoli, Pup a plusat, arătând că mai sunt şi alte probleme de care nu vorbeşte, precum fondul şcolii ori infrastructura unităţilor de învăţământ. Politicienii sunt sfătuiți de tot felul de consultanți care le tot repetă treaba asta: „Pozează-te, omule, cu niște copii!” Cică, în felul ăsta, copiii „umanizează” personajul. Și ajută, în special, în campania electorală.

Asta e o prostie de când lumea, la fel ca afișele alea cu politicieni în cămăși albe, cu mânecile suflecate.

Obiceiul politicienilor de a-și etala copiii nu ține de vreun moft aflat acum la modă. Nu. El datează din cele mai vechi timpuri, când aceste tărâmuri erau în puterea lui Ion Iliescu și Adrian Năstase. Cât era președinte, nu exista lună în care bătrânul Iliescu să nu facă vreo vizită la un orfelinat, un bun prilej pentru a-l arăta, la știrile de seară, pe „părintele națiunii” înconjurat de copii fericiți. Dar pe vremea nu avea nimeni curajul să reclame ceva la Protecția Copilului.

În prezent, eliberată de sub dictatură, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Pentru Adopție (ANPDCA) „strânge date din teritoriu cu privire la acțiunile de promovare a unor idei politice în care sunt prezenții copiii.

Direcțiile locale trebuie să centralizeze numărul de sesizări și măsurile luate. Mai mult, aceeași Autoritate s-a trezit dintr-o lungă hibernare și a mai dat, pe 8 februarie, un comunicat de presă. ANPDCA spune că există niște prevederi în legea 272/2004 privind protecția copilului. Ce scrie la invocatul articol 27, alineat 4:

„Copiii nu pot fi folosiți sau expuși de către părinți, reprezentanți legali, alte persoane responsabile de creșterea şi îngrijirea lor, organisme private acreditate ca furnizori de servicii sociale, instituții publice sau private, în scopul de a obține avantaje personale/instituționale sau de a influența deciziile autorităților publice”, iar nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție, care se sancționează potrivit legislației în vigoare.