PeNibiLii Hendea și Bota fac ce fac și se afișează la toate evenimentele din Maramureș. Că e depunere de coroane, că e nuntă sau tăiere de moț, hop și ei. „Trio Formidabilii” este completat de deputatul al cărui nume nu-l rețin, oricâtă lecitină aș lua – pentru că este incolor, inodor și fără sens – dar care în ultima vreme a lipsit.

La Ziua Eroilor de ieri – nu am participat, mă scuzați – i-am văzut cât de mândri au pozat. Duamna Hendea nu are treabă la București? Că se laudă că face și drege, dar eu o văd mai mult prin Maramureș.

Paradoxal, pe vremea când era „jenerală” se baricada în inspectoratul școlar județean, că nu intrai la ea nici măcar cu programare, 10 vaccinuri și pile la secretară. Acum face băi de mulțime de zici că-i nu’ș ce personalitate marcantă.

Duamnă Hendea, Domnule Bota, îmi pare rău că eu sunt cel care vă dă veștile proaste azi, sunteți ZERO. P(oate) N(e) L(ăsați) și plecați, că ocupați spațiul degeaba!

Să revenim la depunerile de coroane de ieri. Mi s-a făcut milă de liberalii obosiți și tracasați care se vedea cu ochiul liber că-s stingheri la un eveniment unde nu au avut nici mulțime de impresionat și din care sunt convins că nu au înțeles mare lucru. Aștept cu interes momentul în care își va pune broboadă să meargă la Sfânta Liturghie. Hai că puteți! Sunteți un egzămplu. NEGATIV!