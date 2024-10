Ieri la Târgu Lăpuș s-a desfășurat cea de XXII ediție a „Horii în Grumaz” – un eveniment de marcă pentru Țara Lăpușului, loc de unde provine acest mod de interpretare cu totul și cu totul deosebit în întreaga lume!

Atât organizarea, cât și jurizarea au creat suficiente motive de controversă! În sală au fost puțini lăpușeni, deși data, cât și ora erau favorabile pentru un eveniment cultural. Mediatizare s-a făcut! Locală, restrânsă, dar s-a făcut! Cu toate acestea, sala a fost mai mult goală decât plină și e trist! E trist deoarece cultura înseamnă dezvoltarea societății și bunăstare, elemente ce lipsesc cu desăvârșire mai ales în zilele noastre. Instituțiile publice susțin astfel de inițiative. Atât Consiliul Județean Maramureș, cât și Primăria Târgu Lăpuș au alocat un buget pentru acest eveniment. Cheltuieli sunt, e greu de organizat un eveniment, dar când primești un ban pe o finanțare nerambursabilă totul e mai ușor! Destui lapușeni nu au știut despre ce e vorba. Au confundat muzica din Casa de Cultură cu vuietul fântânilor primarului! Informare s-a făcut, așa cum ziceam. A existat până și un banner. Nu contează că a fost „batjocorit” cu două linii trase cu bandă izolatoare. (Vezi foto) Foarte bine, facem economii! Dar când vine vorba de premii și jurizare, nu mai există nici o economie.

Andreea Ghițiu, artistă de seamă a Maramureșului, reprezentantă chiar a Țării Lăpușului, apreciată la nivel național și internațional, a atras atenția cu privire la câteva aspecte într-o postare făcută publică pe pagina oficială de Facebook:

„Nu doresc să aduc acuzații sau să ofensez pe nimeni, însă simt nevoia să exprim o îngrijorare personală legată de festivalul concurs ,,Horea în Grumaz’’, care s-a desfaşurat ieri. Am urmărit cu atenție prestațiile concurenților, însă rezultatul final și clasamentul par să nu fi avut la bază valorile interpretative autentice.

De-a lungul timpului am participat la numeroase concursuri de folclor și am întâmpinat diverse situații. Există competiții unde criteriile de jurizare sunt clare și respectate cu strictețe, iar juriul este format din specialiști care înțeleg cu adevărat esența folclorului. Pe de altă parte, am întâlnit și concursuri unde deciziile păreau să fie stabilite înainte de a începe competiția în sine.

Experiența m-a învățat cât de greu este să pierzi atunci când simți că dreptatea este de partea ta. În acele momente, am avut alături oameni care m-au susținut și mi-au ridicat moralul, și știu cât de mult contează acest sprijin. Din acest motiv, îmi asum să exprim public aceste gânduri, în speranța că, în viitor, astfel de situații nu vor mai apărea în concursurile de folclor.

Îmi doresc din tot sufletul ca jurizările să fie mereu obiective, clare și coerente, punând accent pe calitățile vocale și interpretative ale concurenților, fără a fi influențate de alți factori externi. Respectul pentru autenticitate și folclor ar trebui să fie întotdeauna în centrul acestor evenimente, pentru a susține și promova cu adevărat valorile tradiționale ale neamului nostru.”

Apreciăm poziția prezentată de Andreea și gândurile transmise într-o notă echilibrată, dar totodată categorică! Vă vom arăta exact și pe ce s-au cheltuit banii publici și ca de fiecare dată, vă lăsăm să județi voi dacă e bine sau nu! Dar poate, data viitoare aflați cât mai mulți de acest festival concurs și măcar sala nu va fi goală!

Andrei Buda