PNL demonstreaza că e continuatorul perfect al practicilor PSD ! O demonstreaza numirea lui Cristian Mitrofan – fara concurs sau pe baza unui dosar profesional – patron de baruri cu pacanele și fost sef -timp de un sfert de secol- la o Casa de Cultura, in functia de director al Casei de Asigurari de Sanatate Argeș. Revolta oamenilor dar si a politicienilor locali este cu atat mai mare cu cat, in plina criza a coronavirusului, PNL a decis să elimine din fruntea CAS Arges un medic si sa puna un locul acestuia un politician cu afaceri in domeniul restaurantelor. Mai mult, presa locala a aratat de-a lungul ultimilor ani ca noul sef al CAS Arges este si plagiator , acesta copiind ilegal din serverele primariei Curtea de Arges un proiect cu finantare europeana pentru a-l folosi drept lucrarea de masterat pe baza careia are trecut in CV o diploma de master eliberata de o Universitate Particulara care a functionat in cladirea unui liceu agicol. La momentul acelea, primarul de atunci, anunta ca ar putea face plangere penala noului sef al CAS Arges pentru sustragere de documente prin accesul neautorizat in sistemul informatic al administratiei locale. Carciumarul, nou director al CAS Arges, nu a avut remuscari in a lua locul unui profesionist, un medic cunoscut. Asta dupa ce, acelasi carciumar, fisese propus de PNL pentru o functie de secretar de stat la Ministerul Culturii, apoi director in cadrul aceluiasi minister, dar a fost refuzat categoric dupa ce s-a aflat ca este patronul a 4 carciumi si ca si-a plagiat lucrarea de master.

Mai multi politicieni locali au anuntat ca vor face o petitie catre presedinte României si premierul Orban pentru a sesiza halul in care un partis isi bate joc de cetateni si de institutii.

„Fara cuvinte. Sunt unii care toata viata lor au alergat numai dupa functii. Am sa fac o petitie la presedintele Romaniei in legatura cu aceasta numire in functia de director Casa de Sanatate Arges a consilierilui local si totodata diector Casa de Cultura C de Arges. Sa ne arate CV -ul ,ce studii are si cum a luat masteratul „, este mesajul public al unui politician din Argeș, coleg de consiliu local cu Cristian Mitrofan, carciumarul ajuns sa ia locul unui medic in fruntea CAS Argeș.

Sursă: Ziarulprofit.ro