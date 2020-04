Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR Dan Barna, susține că România are nevoie urgentă de o reformă în sănătate. Pe lista cu propuneri ale lui Caramitru se numără și cea ca pensionarii cu venituri de peste 1200 de lei să plătească contribuții la sănătate, asta chiar dacă aceștia au plătit aceste contribuții pe vremea când munceau…scrie stiripesurse.ro

”Dupa tragedia de la spitalul de la Floreasca, ar fi cazul să facem o reforma serioasă in sistemul de sănătate. Prin care sa câștige toată lumea – și doctorii și pacienții.

Cum? Cam așa:

* toată lumea sa plăteasca asigurare de sănătate. Nu doar angajații. Și cei pe pfa și drepturi de autor (nu practic 0 ca acum), pensionarii (peste o anumită pensie de exemplu 1200 lei)

* Sa poți deconta plata și la spitalele și clinicile private (pana la un nivel – plătești doar ce e extra ca serviciu acolo)

* Vrei servicii premium la stat – poți plăti extra (dar nu șpagă ci pe factura). Doctorii pot lua un procent din asta ca bonus. Însă – atenție – regula e ca serviciile de baza sunt incluse. Cine mai cere, dă sau oferă șpagă sau ceva – pușcărie direct

* Asigurările private sunt pentru serviciile extra. Spitalele private trebuie sa le accepte (acum nu vor pentru că prefera abonamentele lor ca sa nu depindă de asiguratori – nu e ok)

* Oricine poate alege ca banii plătiți pentru asigurarea de baza sa fie gestionați de o firma de asigurare privată. Casa nationala sa nu mai aibă monopol. Asta înseamnă ca asiguratorii privați pot impune standarde de cost și calitate la stat și la privat pentru decontare

* Doctorii câștiga din așa ceva – însă trebuie sa accepte o reducere a baronizării. Limite de 2 mandate pentru un rol de management. Și obligativitatea de a accepta in sistem pe cei cu studii medicale in UE, SUA etc.

Pe scurt – cam toată lumea câștiga dacă facem așa ceva. Bani mai multi la buget dar controlați strict de firme private. Stimulăm și servicii mai bune la stat, și investițiile in sistemul privat de sănătate.

Draga guvern și majoritate din parlament – aveți curaj? Aveți viziune? Hai cu planuri și schimbări de legislatie”, scrie pe Facebook Andrei Caramitru.