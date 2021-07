PMP susține că ”România educată” poate funcționa doar prin aplicarea unui proiect “România respectată” care cuprinde un set de măsuri urgente necesare resuscitării învățământului național.

1. Alocarea a 6% din PIB pentru educație. ”România educată” într-o ”Românie respectată” nu poate funcționa fără respectarea Legii Educației Naționale și a Pactului pentru Educație Națională semnat, în 2008, de toate forțele politice.

2. Abordarea educației ca act național. Este vitala formarea copiilor nostri în spiritul românesc, pentru a asigura Romaniei un viitor trainic si durabil.

3. Asigurarea plasarii intereslor elevului in centrul tuturor proiectelor privitoare la educatie,fara a transfoma orice discutie pe aceasta tema in oportunitati speculate de catre politicieni in scopul castigurilor electorale.

5. Școala trebuie să redevina temelia societății noastre, acolo unde este necesară o permanența colaborare cu familia. Rolul școlii este de a educa, de a forma, dar scoala și familia trebuie să se completeze reciproc în scopul dezvoltarii copilului si in nciun caz sa se excluda una pe alta.

4. Prin proiectul ”România educată” într-o ”Românie respectată” trebuie să devină o prioritate a Guvernului fundamentarea statutului cadrelor didactice, al celor care au misiunea de a forma viitorul României. Redarea demnitații dascălilor va trebui susținuta de intreaga clasa politica, prin discuții , proiecte și luări de măsuri urgente.

6. Școala este o instituție de bază în ”România respectată”. De aceea, Guvernul are obligația să aloce, prioritar, fonduri pentru asigurarea condițiilor optime necesare actului de educație. Sa nu uitam cate scoli isi desfasoara activitatea in conditii precare, inclusiv cu toaleta in curte.

7. Educația în ”România respectată” înseamnă o școală modernă, adaptată acestor vremuri. Un copil trebuie să primească un grad minim de cultură generală, iar apoi, potrivit aptitudinilor, trebui să-și urmeze calea. Fiecare elev are nevoie de îndrumare atentă primită din partea profesorilor, în conlucrare cu familia.

8. ”România respectată” este o societate deschisă catre adaptarea la schimbarile permanente pe care le traim. Copiilor trebuie să li se ofere oportunități de formare, în funcție de cerințele dezvoltării tehnologice. Învățământul dual, școlile de meserii trebuie să ofere șanse elevilor pentru a îmbrățișa o meserie, ca formă de dezvoltare personală.

9. ”România educată” într-o ”România respectată” înseamnă acordarea unei șanse fiecărui copil care iese din adolescență și își incepe viata ca adult. Un tânăr care nu a obtinut diploma de bacalureat este condamnat să rămână în afara societății, pentru ca nimeni, pe piața muncii, nu îi acordă nicio șansă. El îngroașă rândurile șomerilor, rămâne să fie întreținut de familie sau se angajează intr-o meserie necalificata. De aceea, Guvernul are obligația să gândească o strategie pentru ca elevii care au ratat promovarea bacalaureatului( și este cazul a mii de copii) să obțină variante alternative pentru încadrarea pe piața muncii.

10. ”România educată” într-o ”Românie respectată” reprezintă o investiție permanentă în viitorul nostru, în familie și școală, o șansă acordată copilului, elevului, absolventului, angajatului sau întreprinzătorului. Este o investiție într-o strategie integrată pentru dezvoltarea resursei umane din România, în asigurarea de condiții de viață decentă, pentru a opri migrarea tinerilor noștri spre alte țări. Investiția în copiii noștri este o investiție în viitorul României.