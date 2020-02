Au început testele cu public pentru micro-planetariul digital ROVER de la RSA Cosmos, care – la Baia Mare – este al doilea asemenea planetariu implementat în lumea întreagă. Testele de rezistență la microclimatul existent sunt necesare, pentru că tehnologia utilizată, laser-fosfor, ce are o durată mult extinsă de funcționare față de alte tehnologii de planetariu digital, necesită diverse ajustări in raport cu micro-climatul local și regimul de funcționare ales.

Pentru început, cele două spectacole full-dome selecționate pentru audiența noastră, care au ghidajul audio dublat în limba română sunt ”From Earth to the Universe” (De la Terra în Univers – produs în 2017 de ESO – European South Observatory, o călătorie ce prezintă istoria descoperirii cerului de la astronomii greci din antichitate și până la cele mai sofisticate telescoape din prezent) și ”Two Small Pieces of Glass” (Două bucăți de sticlă – spectacol produs în 2009 pentru Anul Internațional al Astronomiei și aniversarea a 400 de ani de la primele observații astronomice realizate cu telescopul de Galileo Galilei – considerat momentul nașterii științei moderne).

În cel mai scurt timp, vor fi aduse și prezentate multe alte spectacole tematice de planetariu digital full-dome, iar specialiștii de la Complexul Astronomic Baia Mare se instruiesc intens pentru implementarea funcției hibrid, care va permite utilizarea duo-sincronă, a planetariului optic Zeiss ZKP4-Skymaster și a funcțiilor animatoare generate de Rover, pentru a spori spectaculozitatea prezentărilor astronomice interactive oferite cu ghidaj live prin intermediul prezentatorului. Spectacolele clasice cu proiectul optic ZKP4 vor fi păstrate și în forma ”clasică” pentru că au o valoare educativă importantă. Bine înțeles, cele trei forme de prezentare for fi structurate într-un orar clar și accesibil.

În iunie 2020 va ieși pe piață și spectacolul de planetariu dedicat sateliților și impactul tehnologiilor spațiale în viața cotidiană, la care instituția noastră este contributor printr-un proiect european în derulare.

Așadar, din martie 2020, planetariul se reinventează și își diversifică oferta atât de mult încât curând ne veți întreba de ce nu punem la dispoziție abonamente. Și avem și alte planuri de dezvoltare la care lucrăm … intens.

Complexul Astronomic Baia Mare dorește, de asemenea, să vă incite la descoperirea virtuală a Universului, prin intermediul site-ului său http://www.planetariubm.ro, care a fost remodelat și renovat în sensul creării unei platforme de popularizare a științei, în special a astronomiei, astronauticii și domeniilor conexe, iar prin abonare la website veți fi mult mai aproape de informațiile furnizate de instituția noastră. Iar anul este abia către început!