SHOW DE ZILE MARI IN PARCUL IOR DIN CAPITALA!! BUCURESTENII SUNT ASTEPTATI ASTAZI SA MANANCE CEA MAI MARE PLACINTA MOLDOVENEASCA CU MERE SI DOVLEAC, LUNGA DE 20 DE METRI, LA FESTIVALUL DE PLACINTE SI MERINDE ROMANESTI DE WEEKEND-UL ACESTA DIN PARCUL IOR!

VEDETA INCONTESTABILA DIN PARCUL IOR VA MASURA NU MAI PUTIN DE 20 DE METRI, SI VA FI PREGATITA DIS-DE -DIMINEATA DE MESTERI BUCATARI ISCUSUTI CE VOR PREPARA SPRE DELICIUL BUCURESTENILOR MEGA PLACINTA RECORD DE 20 DE METRI!!

Pentru a incanta gusturile tuturor participantilor, aceasta va contine doua ingrediente preferate de toata lumea: MERE SI DOVLEAC, iar pentru prepararea ei se vor folosi:

300 kg faina, 200 kg mere, 200 kg dovleac, 100 kg de zahar, 15 kg de drojdie, 50 l de lapte, 10 kg unt, 20 kg gris, 20 kg pesmet si 5 kg sare.

Deoarece asistam la un eveniment dedicat in exclusivitate placintelor, aici vor veni bucatari iscusiti din toate colturile tarii, care va vor incanta cu delicatesele preparate chiar sub ochii dumneavostra.

Veti putea gusta din renumitele alivenci moldovenesti si poale-n brau moldovenesti, vestitele placinte crete de Maramures servite cu horinca “de la mama ei”, din placintele dobrogene cu branza, cele oltenesti cu branza de burduf si praz. Si, special pentru gurmanzi, se vor pregati si vestitele placinte invartite, plăcinte boiereşti, plăcinte basarabene, plăcinte învârtite, plăcinta de casă sârbească cu dovleac, cu mere şi scorțișoară, cu brânză și spanac, cu brânză dulce și stafide,dar si macedoneene cu telemea si marar, delicatese orientale, în gusturi cu specific turcesc, tătăresc, grecesc, o explozie de arome și culori, un adevărat spectacol gastronomic! Asadar, o gama variata, din care aveti ce alege. Toate preparatele contin ingrediente suta la suta naturale si sunt preparate dupa retetele traditionale.