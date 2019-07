Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, vineri, la Bistriţa, că nu a simţit ostilitate faţă de măsura care vizează trimiterea unor „pacienţi sub acoperire” în spitale „nu este o vânătoare de vrăjitoare”. „Nu am simţit ostilitate la 90% dintre medicii cu care am povestit”, a spus Pintea.

Întrebată, vineri, la Bistriţa, ce pun medicii locali despre iniţiativa privind „pacientul misterios”, Sorina Pintea a răspuns: „Nu am simţit ostilitate, cum de altfel nu am simţit ostilitate la 90% dintre medicii cu care am povestit, cu care am discutat acest lucru. Vă imaginaţi că în momentul în care ministrul Sănătăţii ia o decizie adaptată în strategia anticorupţie nu o face nediscutând cu corpul medical înainte”.

Ministrul Sănătăţii a spus că a avut discuţii despre măsura care vizează trimiterea unor „pacienţi sub acoperire” în spitale, măsură care nu vrea să terorizeze pe nimeni: „Pur şi simplu vrem să se respecte legea. Suntem sistemul public de sănătate în care statul român investeşte – anul trecut majorarea salarială, anul acesta dotarea cu echipamente medicale. Nu cred că mai putem vorbi de condiţionarea directă sau indirectă a actului medical”.

Întrebată, de asemenea, ce se va întâmpla cu cei care vor oricum să dea bani medicilor, Pintea a răspuns că îşi pot arăta recunoştinţa după ce li se prestează actul medical, pentru că „sunt unele lucruri pe care nu le pot schimba”.

Medicul Livia Davidescu din Craiova adresase o petiţie Colegiului Medicilor, prin care se cerea acestui organism să ia poziţie cu privire la măsura luată de Ministerul Sănătăţii de a trimite pacienţi sub acoperire în spitale. Doctorul consideră că s-au adus prejudicii de imagine corpului medical.

„Petiţia a fost formulată de mine în această dimineaţă (miercuri – n.r.) şi sunt 125 de semnatari în doar câteva ore. Colegiul Medicilor prin statut este cel ce apără demnitatea profesiei de medic. Este interfaţa dintre medici şi societate, dintre medici şi autorităţile naţionale şi internaţionale. Colegiul Medicilor este îndeptăţit să ne apere, instituţional. Şi să creeze cadrul desfăşurării unei activităţi medicale optime, nu într-un climat total nefavoravil, încărcat de tensiune socială, ca acum. Are jurişti care trebuie sa spună Ministerului Sănătăţii că acţiunea <pacientul acoperit> încalcă principiile legalităţii”, spunea Livia Davidescu.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, declara atunci că măsura „nu este o vânătoare de vrăjitoare” şi va funcţiona ca o analiză în urma căreia, dacă se vor găsi nereguli, se va întocmi un raport înaintat spitalului.