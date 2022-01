Sâmbătă, 29 ianuarie a.c., polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe strada Bogdan Vodă din municipiu.

La fața locului, polițiștii au constatat că o femeie de 25 de ani din Călinești, aflată la volanul unui autoturism, a surprins și accidentat o femeie de 57 de ani din Sighetu Marmației, care se afla în calitate de pieton în traversarea străzii.

Femeia a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, unde a rămas internată sub supraveghere medicală.

Conducătoarea autoturismului a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Acesteia i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

#####

Duminică, 30 ianuarie a.c., la ora 17.05, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe strada Dragoș Vodă din oraș.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 51 de ani din Borșa, aflat la volanul unui autoturism, având direcția de deplasare către localitatea Leordina, a surprins și accidentat un tânăr de 17 de ani, care se afla în calitate de pieton, angajat în traversarea străzii. După producerea impactului, conducătorul autoturismului ar fi oprit, iar după o discuție avută cu minorul de 17 ani, ambii au părăsit locul producerii incidentului.

Ulterior, minorul a apelat telefonic polițiștii din Vișeu de Sus, solicitând deplasarea acestuia la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea polițiștilor.