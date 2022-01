Cu prilejul Lunii internaționale de luptă împotriva cancerului de col uterin, Ianuarie 2022, în numele Centrului de Educație, Prevenire, Informare și Control în domeniul cancerului al Institutului Oncologic „ Prof. dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca = Centrul EPIC al IOCN, adresăm o invitație deschisă la acțiune comună de prevenire și control al

îmbolnăvirilor și deceselor prin această boală.

Pornim de la motivația realității tristă a poverii ridicate în România a acestei afecțiuni, care face ca mii de femei, multe dintre ele aflate la vârste tinere active în familie și în societate, să se îmbolnăvească și să moară de această maladie, în condițiile în care boala este absolut prevenibilă, chiar poate fi eradicată (țări precum Australia, care după cum s-a văzut recent aplică politici stricte de sănătate publică, au eradicat cancerul de col uterin prin

asocierea unor campanii performante de vaccinare HPV programelor organizate de screening prin testare HPV de calitate, ambele extinse masiv la nivel populațional).

Având ca obiectiv comun prevenirea și controlul cancerului de col uterin, prin reducerea până la dispariția îmbolnăvirilor și deceselor înregistrate la Registrele teritoriale de cancer, invităm la implicare și acțiune comună toți actorii care pot și trebuie să participe la realizare unor obiective specifice fiecăruia.

În primul rând, salutăm lansarea în urmă cu câteva zile a noului Plan național de control al cancerului care creează un context programatic favorabil, de-a dreptul zodiacal prin această „aliniere a astrelor” din constelația politică a Președenției României, Parlamentului și Guvernului-Ministerului Sănătății – Comisiei de Oncologie, la care s-au

adăugat reprezentanți ai asociațiilor de pacienți, instituții de inovare, etc., remarcată în alocuțiunea D-nului Profesor Patriciu Achimaș Cadariu. Planul aduce firesc sub umbrela sa comprehensivă în mod firesc măsuri de control al cancerului, unele aflate de mai mulți ani în curs de implementare precum și programul de screening al cancerului de col uterin, care rămâne programatic tot în sarcina Ministerului Sănătății care rămâne menit să-i asigure sustenabilitatea și continuitatea. La fel de firesc devenim astfel și noi promotori și susținători ai acestui Plan, unitatea noastră de management pentru screening fiind un vector de mult timp consacrat al implementării în teritoriu al măsurilor de prevenire a cancerului de col uterin organizate de Ministerul Sănătății.

Centrul EPIC, situat în Localitatea Gilău, Aleea Nemira Nr.2, a fost inaugurat în noua locație anul trecut și are în alcătuire puncte de lucru dedicate pentru screening autorizate în structura organizatorică a IOCN constând din cabinete ambulatorii integrate de ginecologie și chirurgie generală și oncologică, laborator de citologie-HPV, laborator de imagistică senologică mamografică și ecografică, unități mobile. Acesta coordonează prin intermediul Unității de Asistență Tehnică și Management pentru screening Regională Nord-Vest (UATMR-NV) din Ordinul M.S. de mai bine de 10 ani un cluster regional de peste 350 de furnizori de servicii medicale de informare/mobilizare/recoltare-testare, evaluare și tratament, care asigură pe tot traseul pacientelor în program servicii gratuite asigurate /controlate calitativ. Mai mult decât atât, pot deveni cu ușurință și centre de vaccinare anti HPV ( în proiectul CEDICROM se află în derulare un studiu de fezabilitate al vaccinării HPV în protocoale HPV-FASTER a femeilor cu vârste cuprinse până până la 45 de ani care a efectuat aproape tot atâtea vaccinări cât întreaga campanie națională de vaccinare, populația fiind deja sensibilizată prin campaniile de vaccinare anti Covid ). Centrul Epic derulează în paralel o importantă campanie de informare finanțată pentru următorii 2 ani (importantă verigă slabă în campaniile precedente de vaccinare), în care pot fi introduse cu ușurință elemente specifice vaccinării HPV.

Mulțumind pentru toată susținerea de până acum, invităm Ministerul Sănătații, prin D-nul Ministru Alexandru Rafila, un profesionist de marcă foarte bun cunoscător al determinismului infecțios viral al acestei boli, să ia în considerare acțiuni concrete vizând completarea strategiei actuale de prevenire și control al cancerului de col uterin, prin amplificarea campaniilor de vaccinare în masă anti HPV a femeilor active sexual cu vârste de

până la 30 de ani și prin asocierea acestora la programele organizate de screening, valorificând infrastructura acestora Strategia actuală în uz a Programului național de screening al cancerului de col uterin, la actualele rate de acoperire cu teste a populației la risc și în lipsa asocierii unei campanii eficiente de vaccinare, nu are nici o șansă să producă vreun efect serios măsurabil asupra trendului de evoluție a indicatorilor de mortalitate și incidență (integrarea testărilor HPV, aflată la început în doar jumătate din regiunile de dezvoltare, lansată cu întârziere de mai bine de 2 ani, reprezintă un progres și un prim pas înainte, însă în lipsa unei campanii eficiente de vaccinare nu este suficientă pentru controlul epidemiologic al bolii).

Asocierea vaccinărilor anti HPV în masă este o urgență de sănătate publică prin cancer de maximă importanță pentru controlul cancerului de col uterin în România. Fundamentarea științifică a vaccinării în masă pornește de la cercetările premiate Nobel ale D-nului Prof. Harald zur Hausen care au evidențiat rolul infecției persistente cu

virusul HPV în determinismul leziunilor displazice precursorii și ulterior invazive specifice cancerului de col uterin. Aceste descoperiri au inițiat imediat alte cercetări care au dus la dezvoltarea metodelor de testare HPV și la apariția vaccinurilor, apoi la demonstrarea eficienței superioare a noilor resurse în controlul cancerului de col uterin. În final s-a schimbat paradigma devenită istorică a controlului mortalității și incidenței cancerului de col

uterin în termeni de decade prin programe de screening organizat tradițional numai prin testare izolată BP, înlocuită în scurt timp de noul concept/deziderat de eradicare a bolii prin strategii combinate de vaccinare/testare HPV (în prezent sunt propuse chiar strategii combinate rapide și chiar ultra-rapide de control prin vaccinare masivă asociată testărilor în scop de întrerupere a transmiterii sexuale a infecției virale HPV pe modelul întreruperii prin vaccinare masivă a transmiterii infecției respiratorii Covid ).

Noile oportunități strategice alternative au o cost-eficiență superioară dovedită fără tăgadă prin studii prospective randomizate de nivel științific maxim A, presupun investiții reduse în infrastructură și vin însoțite de procese de asigurare și control al calității serviciilor cu un suport (resursă necesară) de personal mult mai ușor de organizat, elemente care vin în completarea efectelor net mai superioare și mai rapide pe controlul asupra trendului indicatorilor epidemiologici majori.

Centrul EPIC al IOCN pune anual de 2 ani la dispoziția Ministerului Sănătății în cadrul Proiectelor POCU de Etapă I propuneri de noi strategii și metodologii de screening integrat HPV, pe care dorește să le completeze cu o propunere de asociere de vaccinare masivă într-un pilot regional (toate aceste propuneri disponibile pe site-ul

www.potisaprevii.eu, cu precizarea că ele au fost elaborate de colective de experți pe baza recomandărilor europene și internaționale și a dovezilor medicale actualizate la zi și sunt supuse unor procese de audit extern împreună cu instituții europene de prestigiu (Agenția Internațională de Cercetare pentru Cancer IARC-Lyon și Centrul de Cercetare al DG SANCO JRC Ispra-Milan).

Invităm industria și asociațiile profesionale și de pacienți să ne sprijine în această solicitare punctuală adresată Ministerului Sănătății de a acționa cu celeritate prin asocierea prevenirii primare prin vaccinare anti HPV la programele de screening organizat constând cu organizarea și finanțarea imediată a vaccinărilor masive anti HPV a femeilor cu vârste până la 30 de ani, asociată testărilor HPV pe infrastructura programelor regionale de screening. Centrul EPIC are capacitatea și expertiza implementării/pilotării regionale imediate a unei astfel de strategii.

Invităm presa și canalele de informare media specializate pe sănătate și nu numai să ni se alăture prin informarea populației, corpului profesional, decidenților, a tuturor actorilor ce pot acționa alături de noi.

Nu în ultimul rând invităm populația, principalul beneficiar al demersurilor noastre comune, să profite de toate sursele și canalele de informare, internet și call-center organizate de Centrul EPIC pentru a răspunde întrebărilor populației și corpului medical/furnizorilor de servicii, primind informații globale de prevenire a cancerului (Codul Europei Contra Cancerului) și specifice privind modalitățile concrete de a participa la programele noastre

organizate și de a accesa serviciile gratuite asigurate calitativ de depistare precoce și de prevenire a cancerelor, pe internet la adresa www.potisaprevii.eu, sau pe Pagina de Facebook Poți să Previi, sau prin apel telefonic gratuit la numărul 0800.390.391.

În final, invităm tot corpul medical și furnizorii de servicii preventive și curative specifice implicați să ni se alăture în a oferi permanent populației la risc servicii gratuite asigurate calitativ în cadrul programelor de screening organizate regional (Centru EPIC are asigurată finanțarea pentru următorii 2 ani a 170 000 de teste Babeș-Papanicolaou și HPV și a 40 000 de mamografii, efectuate în punctele de lucru ale IOCN, cu cele 4 unități mobile sau în centrele asociate din Spitalele Județene, Municipale, Orășenești, ambulatorii de ginecologie, cabinete de medici de familie, laboratoare de citologie-anatomie patologică, centre de radiologie=mamografie).

Dr. Florian Alexandru Nicula, Medic Coordonator UATMR-NV EPIC-IOCN