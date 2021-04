O mămică de 22 de ani are mare nevoie de sânge. Petruța are un băiețel de 3 ani și a fost diagnosticată cu leucemie în urmă cu o săptămână. Petruța Alexandra Ilie are doar 22 de ani și un băiețel care în martie va împlini 3 anișori. Atât de tânără, dar atât de greu încercată…

În urmă cu o săptămână, viața Petruței s-a schimbat radical după ce a fost diagnosticată cu leucemie acută mieloblastică. 90% din măduva ei osoasă este afectată, iar Petruța are nevoie de tratament până la operația de transplant de măduvă osoasă.

Este necesară o frecvență de 2-3 donatori, zilnic, din grupa ei de sânge pentru a o putea susține în lupta contra acestei boli nemiloase astfel încât să poată primi necesarul pe perioada unui tratament îndelungat, care constă în transfuzii.

Există anumite condiții pe care cei care vor să o ajute trebuie să le îndeplinească:

să aveți GRUPA 01 Pozitiv, este necesară grupa ei, 01 în cazul trombocitelor,

să nu fiți la prima donare de sânge, să aveți minim o donare în trecut

să fi trecut 3 luni de la ultima donare de sânge, sau 1 lună de la ultima donare de trombocite

durează cam 40 – 60 de minute donarea trombocitelor,

să fiți sub 55 de ani, fără probleme medicale,

să nu fi consumat alcool cu 24 de ore înainte, sa nu fumați cu câteva ore înainte,

să specificați la recoltare: trombocite pentru PETRUȚA – ALEXANDRA ILIE, Institutul de HEMATOLOGIE, FUNDENI

se poate dona în orice centru din tara

TROMBOCITELE își pierd calitățile în 5 zile de la data recoltării, însă în momentul de față Institutul de Hematologie din București nu are deloc trombocite în stoc, nici pentru alte grupe de sânge, fiind vitale pentru tratarea pacienților în stare gravă. Dacă vreți să ajutați, chiar dacă nu aveți grupa ei de sânge, o puteți face.