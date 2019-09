In luna august 2019 si-au incheiat stagiile de voluntariat tinerii veniti in Baia Mare in octombrie 2018 prin Programul Erasmus Plus : Catarina Barbosa Martins (Portugalia), Olatz Lago Silvestre (Spania), Cindy Gourmelon (Franta), Alejandro Chacon Castro (Spania) organizatia lor gazda fiind Federatia YMCA Romania.

Prin activitatile derulate cu copiii si tinerii din Baia Mare si Cavnic, ei au promovat incluziunea si implicarea civica, imputernicindu-i sa devina Agenti ai schimbarii, sustinand diversitatea, toleranta, initiativa, gandirea critica, egalitatea, civismul, pentru crearea unei societati in spiritul principiilor democratiei si drepturilor omului.

Voluntarii au derulat activitati extracurriculare in scoli si licee, programe educationale si recreative la casele de tip familial, in cadrul taberelor de vara, au realizat ateliere non formale in cadrul Programului ” Scoala Altfel” din mai multe licee, au creat numeroase evenimente publice interculturale, de consultare si de constientizare, au derulat in parteneriat comunitar campania #DeDataAstaVotez, fiind implicati totodata si in diversele activitati si evenimente organizate in cadrul Centrului de Tineret Baia Mare si in cadrul Programului Baia Mare-Capitala Tineretului din Romania 2018-2019.

Voluntarii si-au creat si propriile proiecte in cadrul comunitatii noastre in functie de aptitudinile si interesele personale.Astfel, voluntara din Spania, Olatz, a colaborat cu Complexul Astronomic Baia Mare-Planetariu și Observator Astronomic, traducand pentru acestia diverse materiale promotionale si brosuri in limba engleza si spaniola, fiind implicata direct in ghidajul pentru turistii straini, etc. Voluntara franceza Cindy, fiind pasionata de animale, a facut voluntariat la adapostul de caini si a organizat un eveniment cu metoda PhotoVoice pentru a promova drepturile animalelor; voluntara portugheza Catarina a organizat 2 campanii de strangere de haine si alimente pe care le-a distribuit grupurilor vulnerabile din Pirita, Combinat, Craica, preparand si distribuind mancare pentru beneficiarii Adapostului de noapte al Fundatiei de Voluntari Somaschi; voluntarul spaniol Alejandro sustinut un program saptamanal cu workshopuri educationale de lupta impotriva discriminarii de orice fel, egalitate de gen, educatie LGBTQIA+.

In perioada 3-8 august 2019, 3 dintre voluntarii internationali au participat alaturi de tineri din Baia Mare, Arad, Bucuresti- membri si voluntari YMCA – la evenimentul de la Londra – YMCA175 – celebrand aniversarea celor 175 de ani de la infiintarea YMCA, eveniment la care au fost invitati Presedinta Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite –María Fernanda Espinosa Garcés, Reprezentantul Secretarului general al ONU pentru tineret – Jayathma Wickramanayake, Secretarul General al Amnesty International Kumi Naidoo , peste 3000 de delegati din 100 tari.

Partenerii locali ai acestui proiect au fost: Federatia Organizatiilor Neguvernamentale de Tneret din Maramures, Asociatia YMCA Baia Mare , Asociatia YMCA Cavnic, Complexul Astronomic Baia Mare-Planetariu și Observator Astronomic , Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic , Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret – Centrul de Tineret Baia Mare, Fundatia de Voluntari Somaschi, Federatia Organizatiilor Neguvernamentale de Tineret Maramures, Hope and Homes for Children Romania, Liceul Teoretic „Nemeth Laszo” Baia Mare, Scoala gimnaziala „Lucian Blaga” Baia Mare , Colegiul National „ Mihai Eminescu”, Gradinita „Otilia Cazimir”, Scoala gimnaziala „Ion Popescu de Coas”, Scoala Gimnaziala „Nichita Stanescu” Baia Mare, etc.

„ Mi-am dezvoltat multe competente: am invatat limba engleza, limba romana, sa lucrez cu copiii si tinerii, sa planific, organizez si sa evaluez un eveniment, sa facilitez activitati, sa ma adaptez contextelor si situatiilor aparute, sa ma dezvolt social si cultural. Doresc sa lucrez in sectorul social, dar acum dupa aceasta experienta de voluntariat europeana imi doresc sa pot efectua si un stagiu pe alt continent.”- Cindy Gourmelon, 27 ani.

„ Acest stagiu a fost cel mai luminos capitol din viata mea. Invatamintele mele: daca esti in armonie cu tine, vei face lucrurile mult mai bine; daca ii tratezi pe cei de langa tine cu grija, dragoste, tratandu-i ca si egali ai tai, vei crea schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume; niciodata sa nu te temi pentru ceea ce va urma; inveti din trecutul tau pentru a cladi viitorul; m-am imbogatit sufleteste si am incercat sa fiu autentica; voluntariatul este un proces de invatare extrem de intens si cu multe revelatii” – Catarina Martins Barbosa , 21 ani.

„ Impactul stagiului de voluntariat in Romania a fost in zona personala, am devenit mai independenta si mai ferma in decizii si actiune, mai toleranta si mai constienta de sine.Am descoperit ca cele mai importante valori ale mele sunt sinceritatea si responsabilitatea. Totodata, am realizat ca sunt un leader, ceea ce inainte de aceasta experienta nu as fi crezut despre mine. Atitudinea face diferenta”- Olatz Lago Silvestre, 24 ani.

„Am invatat sa fiu mandru de munca mea, sa fiu constient de punctele mele tari, sa fiu deschis la opiniile celorlalti. Am realizat ca am abilitati pentru munca cu copiii si tinerii, sunt mai independent, sunt foarte creativ . Am facut foarte multe activitati , evenimente, foarte diverse si am invatat foarte multe, ceea ce ma face sa ma simt implinit. Am abordat multe subiecte tabu sau sensibile cu diferite grupuri tinta si asta ma face fericit pentru ca am incercat sa deschidem mintea tinerilor pentru toleranta, responsabilitate, echitate si egalitate”. – Alejandro Chacon de Castro , 27 ani.

Proiectul „Youth Power Space II” este finantat prin programul Erasmus Plus al Uniunii Europene si este organizat impreuna cu partenerii-organizatiile de trimitere ale voluntarilor: Asociacion Building Bridges-Spania, ProAtlântico – Associação Juvenil -Portugalia, Ville de Nevers- Franta.