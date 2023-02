Sumele colectate în cadrul campaniei 3,5% Organizația Caritas le utilizează pentru finanțarea serviciilor de asistență socială asigurate pentru copii și tineri, vârstnici, persoane cu dizabilități, semeni aflați în situații de criză.

2.442 a fost numărul persoanelor aflate în nevoie care au beneficiat de serviciile sociale furnizate de Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, pe raza județelor Satu Mare și Maramureș, în anul 2022. Prin cele 21 de unități de asistență socială licențiate, organizația a oferit sprijin și ajutor pentru 455 de copii și tineri vulnerabili, 289 de copii și adulți cu dizabilități, 612 vârstnici, 1.086 persoane aflate în situații de criză – printre ele 459 de refugiați ucraineni.

La îndeplinirea misiunii asumate de Caritas – sprijinirea persoanelor aflate în nevoie, în spirit creştin, fără deosebire de naţionalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice – poate contribui orice membru al comunității plătitor de impozit prin redirecționarea a 3,5% din impozitul său pe venit către organizație. Persoanele fizice autorizate (PFA) pot decide asupra destinației a 3,5% din impozitul lor pe venit prin completarea declarației unice, persoanele fizice plătitoare de impozit cu statut de angajat sau pensionar, prin completarea și depunerea formularului 230.

Formularul 230 poate fi depus personal, la punctele de lucru ale organizației sau la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa de domiciliu, prin poștă, precum și online – prin intermediul serviciului Spațiu privat virtual. Termenul limită pentru depunerea declarației unice și a formularului 230 este 25 mai 2023. Datele organizației sunt: Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, Cod de identificare fiscală: 4960929, Cont bancar (IBAN): RO80 RNCB 0221011282140001. Formularul 230 precompletat cu datele organizației poate fi descărcat și de pe pagina de web a Caritas: http://www.caritas-satumare.ro/media/images/Formular_230_Organizatia_Caritas_2022.pdf

În anul 2022, în cadrul campaniei 3,5% Organizația Caritas a colectat suma de 42.140 lei. Directorul general al organizației, dr. Ioan-Laurențiu Roman aduce mulțumiri și pe această cale tuturor persoanelor care au ales să redirecționeze 3,5% din impozitul lor pe venit către Caritas în anii precedenți și îi îndeamnă să sprijine serviciile sociale oferite și în acest an. De asemenea, directorul speră ca numărul persoanelor care optează pentru redirecționare în beneficiul Organizației Caritas să fie chiar mai mare în acest an.