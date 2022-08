Direcţia Silvică Maramureş a încheiat campania de împădurire cu rezultate foarte bune. Este primul an în care acţiunea a fost executată de firme specializate şi nu de personal din sistem. S-a apelat la această metodă din lipsă de forţă de muncă.

Instituţia a fost mulţumită de rezultate aşa că aceste colaborări cu asemenea firme vor continua: „S-a încheiat campania de împăduriri în cele 14 subunităţi ale Direcţiei Silvice Maramureş. În anul 2022, au fost regenerate 619 ha din care 208 au fost împăduriri propriu-zise, în care s-au folosit puieţi forestieri în număr de peste 1,7 milioane, produşi exclusiv în cele 82 de pepiniere silvice ale ocoalelor silvice din subordinea instituţiei. Anul acesta a fost primul an în care am apelat la firme specializate de împăduriri în zonele de munte, la ocoalele silvice Borşa, Vişeu şi Poienile de sub Munte, din cauza lipsei forţei de muncă din ultimii ani. A fost însă o reuşită şi în mod sigur vom continua şi alte lucrări în cursul acestui an, tot prin aceste firme specializate”, a declarat dr.ing. Mihai Leşan,

