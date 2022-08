Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului de pe 15 august este importantă peste tot în lumea creștină, dar pentru noi transilvănenii are o profunzime aparte, mai ales datorită icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Nicula.

Marele praznic al Adormirii Maicii Domnului va fi precedat de tradiționalul pelerinaj „La Nicula colo-n deal”, amintindu-ne de anul 1699, când icoana pictată de preotul ortodox Luca din Iclod și aflată în biserica din Nicula a lăcrimat vreme de trei săptămâni.

Procesiunea va începe duminică, 14 august 2022, de la ora 12.00, de la Biserica Sfântul Nicolae, din parcul central al orașului Gherla și va continua pe jos până la biserica de lemn din incinta Mănăstirii Nicula. Procesiunea va fi condusă de către IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, însoțit de PS Veniamin, Episcop al Basarabiei de Sud, și de PS Macarie, Episcop-vicar de Ruse.

De la ora 18.00, pe altarul de vară al Mănăstirii va fi săvârșită slujba Vecerniei Mari și a Litiei, iar de la ora 22.00, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică și va fi săvârșită Slujba Utreniei și Prohodul Maicii Domnului.

Toate aceste slujbe de priveghere vor culmina cu procesiunea icoanei, în jurul orei 00.00.

Uniţi în credinţă şi în rugăciune, an de ani, mii de pelerini o lau pe acelaşi drum. Cel al Mănăstirii Nicula.

Unii vin pe jos, de la distanţe considerabile, cum este şi un grup sosit la sfânta mănăstire tocmai din satul Lăpuş, judeţul Maramureş. De mai bine de un secol, oamenii de acolo vin în fiecare an la Nicula. Cel mai în vârstă dintre credincioşii sosiţi anul trecut la Nicula din Lăpuş avea 70 de ani. De 35 de ani, nu a ratat niciun praznic.

Dochia Dolha, cea care organizeaza pentru grupul maramuresean plecarea in pelerinaj, a povestit ca rugaciunile la icoana Fecioarei au ajutat-o de multe ori sa treaca peste greutati, iar in ultima vreme sa faca fata bolilor.

În ziua praznicului, luni, 15 august 2022, de la ora 9.00, tot pe altarul de vară, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, înconjurat de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, va săvârși Sfânta Liturghie și va rosti pelerinilor un cuvânt de învățătură.

Pe toată perioada prezenței lor la Mânăstirea Nicula, credincioșii sunt sfătuiți să fie responsabili unii față de alții și mai ales față de ce lasă în urma lor, știind că pășesc într-o grădină a Maicii Domnului.

PROGRAMUL SLUJBELOR

12 august

Acatistul Acoperământului Maicii Domnului

Ceasurile III şi VI

Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur

Vecernia, Utrenia și Ceasul I

Taina Sfântului Maslu

13 august

Acatistul Acoperământului Maicii Domnului

Ceasurile III şi VI

Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur

Taina Sfântului Maslu

Priveghere

14 august

Acatistul Acoperământului Maicii Domnului

Ceasurile III şi VI

Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur

Slujește și predică PS. Benedict Bistrițeanul

Taina Sfântului Maslu

Plecarea soborului de arhierei din Gherla spre Mănăstirea Nicula

Vecernia cu Litie

Slujeşte IPS Andrei Andreicuţ în sobor de arhierei, preoţi şi diaconi

Scoaterea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului

Utrenia şi Prohodul Maicii Domnului

Înconjurul bisericii cu Icoana (în jurul orei 0000)

Molitfele Sfântului Vasile cel Mare

15 august – „Adormirea Maicii Domnului”

Sfânta Liturghie în biserică

Acatistul Adormirii Maicii Domnului

Sfânta Liturghie arhierească în sobor de arhierei, preoţi şi diaconi

Predică – IPS Andrei Andreicuţ