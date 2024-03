Pentru că luna martie este luna Femeii și Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș are multe femei puternice, cu care să se mândrească, vă vom prezenta activitatea profesională a câtorva dintre ele.

Astăzi, femeia polițist a devenit o normalitate și activează cu succes în toate domeniile, de la rutieră, la ordine publică, investigații criminale, îmbinând cu armonie viața profesională cu cea personală.

Sperăm că experiența împărtășită de doamnele și domnișoarele polițiste, care și-au învins modestia și au acceptat să se prezinte în fața d-voastră, să inspire și alte adolescente aflate în căutarea unei profesii incitante, nu de puține ori stresante și plină de neprevăzut.

Și pentru că de cele mai multe ori activitatea investigativă a poliției începe de la sesizarea cetățeanului, am ales să demarăm Campania “Femeia în uniforma de poliție” cu două dintre operatoarele 112, care preiau apelurile de urgență din competența Poliției Române. Agent șef de poliție Pop Eliza și agent principal de poliție Varga Spătar Camelia vorbesc la telefon cu zeci de oameni în fiecare zi, meseria lor fiind practic aceea de a salva viețile celor care se află în pericol.

– Povestiți-ne un pic parcursul dvs. profesional până la momentul 112.

Eliza: Am absolvit Școala de Poliție „Septimiu Mureșanu” Cluj Napoca, promoția 2006 și timp de 17 ani am activat la Biroul Rutier Baia Mare. Lucrez la 112 de aproximativ doi ani și pentru că îmi place munca pe care o desfășor, mă văd și pe viitor lucrând în continuare aici.

Camelia: Eu am absolvit Școala de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina în 2012, am fost repartizată inițial la I.P.J. Satu Mare și ulterior am ajuns acasă, la Biroul Centrul Operațional Maramureș.

– Cum este o zi din viața unui operator 112? Cam câte apeluri preluați zilnic și ce faceți după ce preluați o urgență reală?

Eliza: Diversitatea apelurilor pe care le poate prelua un operator 112 este aproape nelimitată, de la urgențe ușoare până la situații în care viața este pusă în pericol. Nimeni și nimic nu ne poate garanta ce aduce apelul următor, astfel că trebuie să fim în fiecare moment pregătite pentru a gestiona fiecare situație. Din cele aproximativ 90/100 apeluri preluate zilnic, experimentăm și apeluri traumatice, care bineînțeles că ne afectează emoțional.

Camelia: Luăm parte la dramele oamenilor care apelează 112 pentru a cere ajutorul poliției. Uneori, fiecare secundă poate face diferența între viață și moarte. Tocmai de aceea, determinăm tipul de urgență și acționăm de fiecare dată conform procedurilor de operare. Aceasta înseamnă că în timp ce vorbim cu apelantul, completăm toate informațiile în fișa de caz, verificăm datele de localizare ale apelantului și alertăm simultan subunitatea de poliție competentă să intervină la caz.

– Ce faceți când nu sunteți la serviciu? Ce hobby-uri aveți?

Eliza: Bagajul emoțional adunat zilnic nu poate fi lăsat la locul de muncă sau abandonat. Sunt emoții care ne însoțesc acasă și pe care trebuie să învățăm să le gestionăm, dacă ne dorim o viață echilibrată și implicit sănătoasă. Compensez stresul acumulat la serviciu, petrecând timp cu familia sau la sala de fitness. Am un fiu de 5 ani, Tudor, căruia îi place să ne plimbăm în parc, să îi citesc povești sau să mergem la teatru de păpuși.

Camelia: Mie îmi place să călătoresc, să citesc, să desenez alături de fiica mea în vârstă de 7 ani. Sofia este pasionată de muzică și o susțin la toate competițiile de canto la care participă. Totodată îmi place să vizionez filme sau seriale, ultimul fiind Mindhunter.

– Vă rugăm să adresați un mesaj tuturor femeilor cu ocazia zilei de 8 martie.

În primul rând le dorim mamelor multă sănătate și LA MULȚI ANI!

Și pentru că primim multe apeluri de la femei care sesizează situații de abuz, fizic sau emoțional, le îndemnăm să fie puternice, să apeleze 112 ori de câte ori se simt în pericol și să încerce să iasă din acele situații înainte de producerea unei tragedii! Suntem aici pentru a le asculta, pentru a le îndruma și pentru a trimite colegii care să le protejeze și să le explice modalitatea legală de urmat.