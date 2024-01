Pentru necunoscători…

Un cititor m-a întrebat ce părere am despre o postare apărută pe pagina senatorului PNL Cristian Augustin Niculescu Țâgârlaș. Nu urmăresc pagina alesului maramureșean, dar am fost curios să văd despre ce vorba. Și m-am uitat. Și am văzut că, de fapt, e o postare a lui Liviu Marian Pop, fost senator, fost ministru, fost mare goangă prin sindicalismul din educație.

„Pentru cunoscători” zice sinistru fost ministru. Asta e explicația sumară a fotografiei în care apare alături de Țâgârlaș și Sorin Orzac, trăgătorul de sfori din PNL, individul care se crede (cine știe, poate chiar e!), eminența cenușie a politicienilor liberali. Normal că poza nu putea fi făcută decât în barul uneia dintre crâșmele pe care stăpânul liberalilor le deține în urbe.

Noi, necunoscătorii, am intrat în ceață. Bine, cunoscătorii știu, dar noi, ceilalți, ce ne facem? Și am început să derulez câteva variante. Ca necunoscător, m-am gândit că Marian ar fi varianta optimă luată în calcul de către tandemul Orzac-Țâgârlaș pentru primărie.

Marian a dovedit de-a lungul timpului că este plastilina perfectă ce poate fi modelată de către „făcătorii de forme” pe mâinile cărora ajunge. Că vorba aia, a fost el sindicalist, ministru, senator PSD, trădător, exclus, adoptat de Dragnea, sugar la sfârcurile lui Codrin Ștefănescu, ajuns prin mai multe formațiuni fără nume în ultima vreme, inclusiv AUR, traseist notoriu oprit, deocamdată, în gara varanului Voiculescu.

Din această postură l-am văzut că îi testează pe băimăreni despre „ce fel de primar” și-ar dori. Răspunsul cred că e simplu, fără echivoc. Nicidecum unul ca și el.

Bine, e clar, el e un nimeni, dar postarea sigur are un tâlc. Mi se spune că prin același peisaj a apărut și interimarul Doru Dăncuș. Cică ar fi fost postate și fotografii doveditoare. Nu le-am văzut, așa că mă abțin.

Spun doar că, dacă e adevărat, Dăncuș, „locotenetul lui Cherecheș”, ar putea deveni în scurt timp „locotenentul lui Orzac și Țâgârlaș”. Acest tandem are „școală”, e profesionist în materie, poate face din Doru o păpușă mică și atât de ascultătoare încât el nici nu își poate imagina.

Să nu ne grăbim, e doar începutul anului, să avem răbdare și putere, că mari încercări ne așteaptă…

Grigore Ciascai