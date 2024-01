Anul nou aduce o nouă bucurie pentru comunitatea din Seini. După ce la finele lui 2023 au avut o altă aniversare specială, seinenii au sărbătorit-o astăzi pe Rozalia, cea are a atins vârsta de 100 de ani.

”Cu mare bucurie, azi, am fost alături de noua noastră centenară și de frumoasa ei familie. Am sărbătorit-o pe doamna Vasvári Rozália, născută Szenczi, în data de 6 ianuarie 1924. A trăit și trecut cu bine toate momentele acestui secol, multe grele, s-a bucurat de nașterea noilor generații, dăruind și primind totodată iubire. Am transmis la această minunată aniversare, în numele comunității seinene, aprecierea noastră, cele mai calde urări de sănătate, putere, ani mulți cu iubire, credință și bucurii! La Mulți Ani, scumpa noastră centenară!” a declarat Tulbure Gabriela Florica, primarul orașului Seini.