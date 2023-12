Penalul care l-a denunțat pe viceprimarului Doru Dăncuș! Cum a fost jefuit PNȚCD de către gașca lui Aurelian Pavelescu!

Europarlamentarul Cristian Terheș și-a anunțat astăzi demisia din PNȚCD. În scrisoarea de demisie el arată motivele pentru care a decis să părăsească partidul istoric rămas fără viitor după ce la conducerea lui a ajuns Aurelian Pavelescu.

El este individul care l-a dat pe mâna procurorilor pe Doru Ioan Dăncuș, viceprimar al municipiului Baia Mare, acuzându-l că a folosit însemnele partidului în diferite situații, cu toate că el ar fi fost demis de la conducerea PNȚCD Maramureș, organizație care, conform spuselor șarlatanului politic de la București, nu există de fapt!

Ce spune, printre altele, Cristian Terheș:

„În 2022 am aflat cu toții că partidul este efectiv jefuit și delapidat cu sute de mii de lei anual, sub privirile pasive ale organelor statului.

Am fost desemnat personal de către CNC-ul din 06.05.2022 să exercit acțiunea în răspundere (cf. art. 220 Cod Civil) contra celor responsabili de aceste prejudicii aduse partidului, însă mult lăudata justiție română nu motivează de 6 luni hotărârea de suspendare a acțiunii în răspundere față de cei care au prăduit și jefuit partidul, ca să o pot contesta.

Indiferent de cât va dura, deoarece procesele pe care le-am început vor merge până la capăt, PNȚCD-ul va trebui eliberat de cei care-l țin captiv pentru a fi redat României.

Până când aceste litigii se vor finaliza, PNȚCD-ul, datorită orgoliilor unor persoane care au decis să ia partidul pe nume propriu și pentru beneficiul propriu (sprijiniți și de unii dovediți că au făcut poliție politică în perioada comunistă), este blocat în a putea oferi soluția națională („patriotismul luminat”, după cum spunea Maniu) de care societatea românească are nevoie în acest moment de cumpănă fără precedent.

Mulți români îmi scriu că vor să se implice, însă nu-i pot angrena într-un proiect politic unde nu există transparență și responsabilitate financiară, și de la care an de an AEP-ul confiscă zeci sau sute de mii de lei ca urmare a unor chirii ilicite, și dă zeci de mii de lei amenzi pentru nerespectarea legii privind finanțarea partidelor politice, prejudicii imense pentru care nimeni nu vrea să răspundă”.

Alte comentarii cred că sunt de prisos.

Grigore Ciascai