Încă o lovitură pentru comuna Recea de la executivul CJ Maramureș condus de PNL și USR. Să ai doi consilieri județeni din comuna ta și să voteze împotriva comunității care i-a votat este scandalos. Rușine, Lucaci Dorin, Ambrus Emil! – Pavel Octavian, primarul comunei Recea.

„Dragii mei, am primit încă o lovitură de la Consiliul Județean unde (încă) președinte este șeful PNL Maramureș, Ionel Bogdan, ginere în Sasar, iar unul dintre vicepreședinți este USR-istul Radu Trufan. La împărțirea banilor pe care CJ Maramureș i-a primit pentru cofinanțări, toți primarii PNL din județ (noroc că nu sunt așa mulți) au primit sume de aproximativ 1 milion de lei, în timp ce toate administrațiile locale conduse de PSD (peste 45 din 76) au primit câte 250.000 de lei. Altfel spus, bugetul pe care PNL și USR l-au alocat primăriilor PNL a fost de 4 ori mai mare decât bugetul pe care l-au alocat unei comune condusă de un primar PSD.

După cum vedeți, pe Ionel Bogdan de la PNL și pe vicepreședintele userist nu îi înteresează că în comunitățile conduse de primari PSD au primit voturi și de la cetățenii care au votat PNL sau USR. Pe Ionel Bogdan nu îl interesează că viceprimarul comunei noastre este de la PNL și nici pe vicepreședintele userist Radu Trufan nu l-a interesant că din comuna Recea are un candidat de la USR. Însă vor veni să vă ceară votul!

Vă reamintesc un singur lucru: sub mandatul președintelui Gabriel Zetea, toate, absolut toate administrațiile locale au primit aceleași sume de bani! Pentru că, pentru Gabriel Zetea, cel care va reveni la cârma Consiliului Județean după alegerile din 9 iunie, comunitățile NU AU CULOARE POLITICĂ! Și când este vorba despre alocarea banilor pentru susținerea administrațiilor locale, nu a făcut niciodată diferențe între primarii din Maramureș! Acum Ionel Bogdan a fugit din confruntarea pentru CJ Maramureș pentru că știe că ar fi pierdut! Dar a mai dat ”un tun” înainte de plecare! Ne-a redus la un sfert fondurile care ni s-ar fi cuvenit!

Cu toate acestea, deputatul Gabriel Zetea și viitorul președinte DREPT al Consiliului Județean Maramureș a dat asigurări primarilor săi că va îndrepta această nedreptate care a ajuns în atenția premierului PSD Marcel Ciolacu. Și vom primi sumele de bani necesare pentru finanțarea proiectelor noastre! Însă, la final, vă întreb: cum să credităm în conducerea județului oameni cum sunt cei de la PNL și USR, care nu fac decât să ne arate că noi pentru ei nu contăm! Nu contează că suntem mai mulți, nu contează că suntem uniți, contează doar ca, până vor pleca din Consiliul Județean să mai încerce să își arate încă o dată puterea. Și, credeți-mă, asta nu e putere… asta e doar nesimțire crasă!

În 9 iunie vă aștept la vot, în număr cât mai mare pentru a scăpa județul și comunitatea de cei care ne arată constant, de 4 ani, că nu le pasă de noi!”, este postarea lui Pavel Octavian.