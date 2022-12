În cursul acestei seri, în jurul orei 18.00, dispeceratul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației a fost informat de către operatorul 112 din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș că patru cetățeni ucraineni s-au rătăcit într-o zonă muntoasă din aria de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră Poienile de Sub Munte. De asemenea, în apelul telefonic a fost precizat faptul că una dintre persoane suferă de hipotermie.

A fost informat Serviciul Public Salvamont Borșa despre acest eveniment, iar căutarea persoanelor posibil rătăcite este continuată, în sistem integrat, de către polițiștii de frontieră maramureșeni din cadrul SPF Poienile de Sub Munte, salvamontiști și persoane de sprijin din zonă. Trebuie să precizăm că zona este foarte greu accesibilă, căutarea se face în condiții de iarnă (stratul de zăpadă fiind de aproximativ 50-70 de cm), dar forțele angrenate în activitatea de căutare depun toate eforturile pentru găsirea cetățenilor ucraineni.

„Colegii din cadrul SPF Poienile de Sub Munte au luat legătura cu o persoană din zonă și se va încerca folosirea unei drone în activitatea de căutare”, spune Oana Pârcălab, purtătorul de cuvânt al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontiera Satu Mare.

Ce spun reprezentanţi Salvamont

Patru cetateni ucraineni, 3 barbati si o femeie, cu varste intre 30 si 32 ani au trecut azi dimineata frontiera din Ucraina spre Romania ratacindu-se din cauza conditiilor meteo si a terenului extrem de dificil in partea muntoasa a zonei Poienile de Sub Munte, jud Maramures.

Nu se poate comunica cu cei 4 dar apelanta care a sunat la 112 in aceasta seara si care a tinut legatura cu un apartinator al celor 4 ne-a transmis ca una dintre persoane nu mai comunica iar ceilalti se plang ca le e foarte frig si implora sa fie ajutati!



In zona pe care am identificat-o altitudinea este de peste 1600 metri, a nins in ultimele zile, zapada este aproximativ de 60-80 cm, iar traseul pana in locul in care au fost confirmate telefonic de catre apelanta coordonatele celor 4 este de aproximativ 7-8 ore de mers cu echipamentele din dotare.

Echipa de prim raspuns a SPJ Salvamont Maramures formata din 6 salvatori montani echipati pentru conditii de iarna s-a deplasat cu autospeciala din dotare pana unde este acces urmand ca ulterior sa porneasca pe munte pe un traseu extrem de dificil si ca relief si ca timp de parcurs.

O alta echipa a SPJ Salvamont Maramures formata din inca 6 salvatori montani se pregateste sa porneasca ca suport al primei echipe, ultimii urmand sa se pozitioneze in locul in care prima echipa va lasa autospeciala de interventie pentru a urca pe munte iar de acolo vor incerca sa stabileasca comunicatii cu prima echipa pentru extragerea celor 4 cetateni ucrainieni din munte in noaptea asta.

Din pacate in zona nu exista semnal telefonic deloc iar zona datorita reliefului ne ofera un semnal slab si pe statiile pe care le avem in dotare.