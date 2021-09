Duminică, polițiștii maramureșeni cu atribuții rutiere au identificat în trafic patru bărbați care au condus autoturisme comițând infracțiuni rutiere.

Baia Mare – ora 21.34, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs strada Petofi Șandor din municipiu.

La fața locului, polițiștii au constatat faptul că două autoturisme au intrat în coliziune, iar în urma accidentului a rezultat doar pagube materiale.

La volanul autoturismelor au fost identificați doi bărbați de 24 respectiv 34 de ani.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero în cazul bărbatului de 34 de ani și de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul bărbatului de 24 de ani, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Totodată, polițiștii au mai constatat faptul că șoferul de 24 de ani a condus autoturismul unui bărbat care se afla pasager pe scaunul din dreapta față în momentul producerii accidentului și i-a încredințat autoturismul șoferului pentru a-l conduce pe drumurile publice deși cunoștea faptul că a consumat băuturi alcoolice.

În cauză s-a întocmit dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și încredințarea unui autovehicul pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care știe că se află sub influența alcoolului.

Ocna Șugatag – azi noapte, ora 00.05, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul un autoturism care se deplasa pe D.J. 109F în localitatea Budești înspre Cavnic a fost acroșat de un alt autoturism care circula din sens opus, provocându-i pagube materiale.

La ora 00:20, pe D.J. 109 F în localitatea Ocna-Șugatag a fost oprit pentru control autoturismul bănuit de comiterea faptei, care se deplasa dinspre Budești înspre Ferești.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 65 de ani din Baia Mare.

Întrucât conducătorul autoturismului emana halenă alcoolică s-a procedat la testarea cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Centrul de Permanență Medicală din localitatea Ocna Șugatag, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei

De asemenea, a fost testat și conducătorul autoturismului acroșat, un bărbat de 26 ani din Săliștea de Sus, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool în aerul expirat.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Șomcuta Mare – ora 04.15, lucrătorii Poliţiei oraşului Şomcuta Mare în timp ce efectuau serviciul de patrulare și supravegherea traficului rutier pe DN 1C – strada Nicolae Bălcescu, au efectuat semnal de oprire unui autoturism.

Conducătorul autoturismului, un bărbat de 30 de ani din Șomcuta Mare, a refuzat să oprească, deplasându-se pe mai multe străzi din Șomcuta Mare, după care a intrat cu autoturismul pe un drum agricol, deplasându-se până în apropiere de localitatea Finteușu Mic, unde a pierdut controlul volanului și a intrat într-o zonă cu vegetație, avariind autoturismul.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are permisul de conducere reținut.

În cauză se efectuează cercetări privind infracţiunea de conducerea unui vehicul pe drumurile publice cu permisul de conducere suspendat.

De asemenea, la ora 21.16, polițiștii au oprit pentru control, în localitatea Remeți pe Someș, un autoturism, la volanul căruia a fost identificat un bărbat de 33 de ani, din Ulmeni.

În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Județean din Baia Mare, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.