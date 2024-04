Domnilor, știu că ne aflăm într-o perioadă electorală și pozele alături de utilaje dau o alură artistică desăvârșită în ochii votanților. Vă invit, totuși, să ne ocupăm și de începerea efectivă a șantierelor care, și așa, sunt mult întârziate!

Îi mulțumesc domnului Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, pentru deschiderea cu care m-a așteptat, astăzi, în scurta vizită de muncă pe care am efectuat-o, împreună cu prietenul și colegul meu, deputatul Gabriel Valer Zetea, președintele PSD Maramureș, la Minister. Susținerea domniei sale pentru proiectele de infrastructură majore din municipiul Baia Mare, cele actuale sau viitoare nu poate decât să mă bucure și să mă responsabilizeze și mai mult în munca pe care o depun pentru orașul nostru, dar și pentru ceea ce voi face, alături de Gabriel Zetea, viitorul președinte al Consiliului Județean Maramureș, pentru Baia Mare și pentru județ!

Am discutat cu domnul ministru despre cele mai arzătoare subiecte, proiectele pe care Consiliul Județean Maramureș le demarează, sau ar fi trebuit deja să le demareze, în colaborare cu Primăria Baia Mare: pasajele supraterane de la Italsofa și Clubul Văcarilor, Centura Metropolitană a municipiului Baia Mare, aflată, încă, în stadiul de studiu de fezabilitate, dar mai ales despre #AutostradaNordului și faptul că, tronsonul ce ține de Maramureș, e pe nicăieri. S-a discutat în ultimele zile intens pe seama acestor mari proiecte vitale pentru băimăreni, s-au făcut clipulețe și poze, politicienii mai mult sau mai puțin liberali s-au perindat cu câte un utilaj prin zona Italsofa. Însă, lucrările… nu încep.

Am dorit să discut cu domnul Sorin Grindeanu despre stadiul acestor mari investiții, pentru care Primăria Baia Mare a predat întreaga documentație necesară partenerului, Consiliul Județean Maramureș, pentru că acesta să poată demara procedurile de atragere a finanțărilor, desemnarea constructorului și execuția efectivă. Am aflat că, la fel ca în multe astfel de cazuri în ultimii 3 ani și jumătate, există întârzieri semnificative ale executivului județean. La fel ca și în cazul Aeroportului Internațional Maramureș, care a primit finanțarea în același timp cu cel din Timișoara. În Banat, proiectul a fost finalizat. Aici, încă, se lucrează și se va mai lucra.

Colaborarea benefică dintre autoritatea locală și cea județeană este umbrită de întârzieri inacceptabile. Mai amintesc și faptul că, atât Primăriei Baia Mare căt și băimărenilor, li s-a promis realizarea celor două pasaje supraterane de la Clubul Văcarilor și Italsofa pănă în 2023.

Dragi colegi din CJ Maramureș, vă cer să nu periclitați încrederea băimărenilor în administrație, mai mult decât se întâmplă deja, și să dați drumul la șantiere! – spune Doru Dăncuş, primarul interimar al municipiului Baia Mare.