Consilierii de probațiune din cadrul Serviciului de Probațiune Maramureș se alătură colegilor din țară (Arad, București, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Dâmbovița, Iași, Vrancea, Teleorman) și, ca formă de protest pentru modul injust, ilegal și discriminatoriu în care Ministerul Justiției tratează această categorie profesională, 4 dintre aceștia inițiază, începând de astăzi, 11.04.2024, GREVA FOAMEI.

Această manifestare reprezintă un apel disperat adresat guvernanților care au ales, în mod repetat, să ignore problemele cu care personalul serviciilor de probațiune se confruntă și să refuze punerea în plată a unor drepturi salariale cuvenite, acordate prin hotărâri judecătorești definitive.

Deși, după ani de proteste, consultări, greve de toate felurile, am primit (prin emiterea de către Ministrul Justiției, dna Alina Gorghiu, a OMJ nr. 1407/C/03.08.2023), în luna august 2023, recunoașterea drepturilor salariale de care am fost privați, conducerea Direcției Naționale de Probațiune în mod ilegal și discrețional, a dispus ca salariile consilierilor de probațiune să fie în continuare plătite la nivelul anilor 2017 – 2023, perioadă în care sistemul de probațiune nu a beneficiat de vreo mărire sau indexare salarială.

Cu toate că solicitările noastre, ale consilierilor de probațiune, primesc de patru luni de zile același răspuns („nu sunt bani în buget“), conducerea Direcției de Probațiune, girată de către doamna ministru Alina Gorghiu, asigură plata corectă a celorlalte categorii de salariați din cadrul DNP, manifestând astfel o gravă și perpetuă discriminare.

În data de 02.04.2024, în urma discuțiilor purtate cu dl Alexandru Mihai Gorgiu, șeful Cancelariei Prim-ministrului, dl Marcel Ciolacu, am primit asigurări că se vor face demersuri în acest sens către conducerea Ministerului Justiției, se pare că acest demers încă nu s-a realizat sau nu a avut rezultatele scontate, deoarece ieri, 10.04.2024, noi, consilierii de probațiune am primit același salariu diminuat.

Reiterăm ideea conform căreia sistemul de probațiune reprezintă o parte esențială în cadrul procesului penal, care asigură punerea în executare a hotărârilor judecătorești, justiția penală în România neputându-se realiza fără instituția probațiunii, iar sarcina coordonării acestui sistem este în responsabilitatea directă a ministrului justiției, conform legii.

„Solicităm domnului Prim-ministru, Marcel Ciolacu și dnei Ministru Justiției, Alina Gorghiu să găsească soluțiile cele mai potrivite ca acest sistem, indispensabil justiției penale din România, să își poată plăti angajații conform dispozițiilor legale și a muncii pe care specialiștii din probațiune o depun în fiecare zi în scopul asigurării creșterii gradului de siguranță în comunitate”, se arată în comunicatul transmis de SERVICIUL DE PROBAȚIUNE MARAMUREȘ.

