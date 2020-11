Partidul Forța Națională și-a exprimat dezamăgirea cu privire la faptul că foarte mulți aleși locali ai Alianței USR PLUS au ales să nu jure cu mâna pe Biblie. Iată ce au spus reprezentanții partidului:

„De câţiva ani ȋncoace forţele ȋntunericului au pornit ȋn ţara noastrǎ un atac concertat asupra tuturor valorilor care stau la baza credinţei noastre creştine. O ȋntreagǎ armatǎ aflatǎ ȋn slujba rǎului, finanţatǎ indirect prin intermediul unor ONG-uri, cu bani din afara ţǎrii şi supusǎ intereselor strǎine, formatǎ din trǎdǎtori de neam şi de ţarǎ camuflaţi ȋn partide autointitulate „progresiste” şi dublaţi de o serie de aşa-zişi jurnalişti finanţaţi la rândul lor din aceleaşi surse, ȋncearcǎ sistematic, zi de zi, pas cu pas, sǎ distrugă elementele care constituie temelia națiunii noastre: credința noastrǎ creștină, valorile spirituale, familia, educația și cultura, identitatea noastră. Vârful de lance politic al acestei Hidre este USR- PLUS, ȋn fapt o formaţiune politicǎ neomarxistǎ, vǎdit anticreştinǎ care şi-a arǎtat adevǎrata faţǎ şi doctrinǎ cu ocazia depunerii jurǎmântului de cǎtre noii aleşi locali, majoritatea aleşilor USR-PLUS refuzând sǎ depunǎ jurǎmântul cu mâna pe biblie şi sǎ rostească formula legală a jurământului de investire „Așa să-mi ajute Dumnezeu”. Aproape simultan şi deloc ȋntâmplǎtor, o serie de jurnalişti iubitori ai Ȋntunericului, ȋn frunte cu Cristian Tudor Popescu(CTP), au pornit un atac murdar şi oribil la adresa Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, a bisericii ȋn sine ca instituţie spiritualǎ şi ȋn fapt a tuturor credincioşilor din România, indiferent de cult, jignindu-i, fǎcându-i „vite” şi batjocorindu-le credinţa.

FORȚA NAȚIONALĂ, singurul partid politic românesc care prin STATUT și- a asumat apărarea religiei creștine în general, a religiei ortodoxe în special și a valorilor acesteia, precum și contribuția bisericii la dezvoltarea societății românești, a atras atenția de nenumărate ori asupra faptului că principalul obiectiv al USR-PLUS este distrugerea tradițiilor românești, a culturii și educației creștine, a familiei și a valorilor noastre și că minciuna, hoţia, ura, dezbinarea şi desfrânarea sunt noile „valori” pe care încearcă să le promoveze acești „apostoli ai întunericului”. Din pǎcate şi o serie de aleşi locali ai PNL au ales „jurǎmântul ateu”.

Cei care aţi votat cu USR-PLUS la alegerile locale dar mai aveţi un dram de credinţǎ, aveţi şansa sǎ vǎ spǎlaţi pǎcatele la alegerile din 6 decembrie. Votaţi cu oricine dar nu cu

ereticii. Pentru orice român, este ȋn sfârşit evident cǎ sloganul de campanie şi adevǎratul obiectiv al USR-PLUS este „ O Românie fǎrǎ Dumnezeu, fǎrǎ credinţǎ, fǎrǎ tradiţii, fǎrǎ valori româneşti!”. Atenţie mare ȋnsǎ! USR-PLUS este doar un pion folosit de duşmani pentru distrugerea identitǎţii noastre naţionale. România se aflǎ ȋn rǎzboi cu o ȋntreagǎ aramatǎ a ȋntunericului care folosesşte toate mijloacele convenţionale şi neconvenţionale pentru distrugerea naţiunii române, a suveranitǎţii şi independenţei, a unitǎţii şi indivizibilitǎţii statului român. Ştim cǎ majoritatea ofiţerilor din Serviciul Român de Informaţii sunt adevǎraţi patrioţi şi sunt ȋn stare sǎ-şi respecte jurǎmântul dat şi sǎ apere valorile româneşti şi naţiunea românǎ chiar cu preţul vieţii. FORŢA NAŢIONALǍ face apel la toate cadrele Serviciului Român de Informaţii care ȋşi desfǎşoarǎ activitatea din dragoste faţǎ de neam şi ţarǎ, sǎ punǎ ȋn practicǎ ȋn toate acţiunile lor de zi cu zi deviza heraldică aflatǎ pe sigla SRI – PATRIA A PRIORI, pentru cǎ jurǎmântul depus este faţǎ de PATRIE ŞI POPOR şi nu faţa de un şef sau altul. Ȋn voi stǎ speranţa naţiunii ȋn aceastǎ luptǎ cu forţele ȋntunericului, pentru cǎ guvernul şi preşedintele sunt ocupaţi cu interese proprii mǎrunte legate de desfǎşurarea alegerilor parlamentare pe 6 decembrie, chiar cu preţul vieţii a sute şi chiar mii de cetǎţeni români. Este evident pentru toţi, mai puţin pentru guvern şi preşedenţie, cǎ INTERESEUL PERSONAL ŞI ORGOLIUL UCIDE!

Ne amǎgim cǎ putem rǎmâne sǎnǎtoşi ȋn aceastǎ lume bolnavǎ, ȋnsă adevǎrata sǎnǎtate este cea spiritualǎ, iar sǎnǎtatea spiritualǎ este datǎ prin credinţǎ. Ȋnsǎ credinţa fǎrǎ fapte este zadarnică. Dumnezeu ne-a dat libertatea de a alege între bine şi rău. Putem alege libertatea şi viaţa veşnică urmându-L pe Isus sau suntem liberi să alegem robia şi moartea urmându-l pe Satana, alegând răul. Dreptul de a alege între bine şi rău şi de a acţiona în nume propriul se numeşte libertatea de a alege. Depinde doar de noi ce viitor alegem! Insă credința se desăvârșește prin fapte! Libertatea de a alege între bine și rău ne și obligă să alegem! Problemele noastre nu se vor rezolva de la sine dacă evităm să facem alegeri.

Sǎ ne rugǎm sǎ ne dea Dumnezeu gândul cel bun, sǎ ne alegem conducǎtori cu dragoste de neam şi de ţarǎ, care sǎ reaprindă speranța ȋn inimile noastre! Iar dacǎ acest lucru nu va fi posibil prin alegeri libere, atunci sǎ ne rugǎm sǎ ne recâştigǎm libertatea la fel ca ȋn decembrie 1989. Efectele dezastruoase ale deciziei guvernului şi preşedintelui de desfǎşurare a alegerilor parlamentare, CU ORICE PREŢ, pe data de 6 decembrie, vor fi evidente exact când se vor ȋmplini 31 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989. Şi acum, la fel ca şi atunci, viața cetătenilor nu contează pentru conducătorii politici atunci când este vorba de propriul lor interes.

Deși unele partide, în frunte cu PSD, declară că sunt pentru amânarea algerilor, faptele dovedesc că interesul personal și de grup primează în fața interesului național și a vieții cetățenilor.

Ȋn final facem un apel cǎtre toţi capii bisericilor creştine din România, cǎtre toate cultele recunoscute de statul român sǎ se implice ȋn politica ţǎrii. Sǎ faci politicǎ ȋnseamnǎ sǎ te preocupe problemele cetǎţii şi sǎ vii cu soluţii de rezolvarea a lor. Nu vǎ cerem sǎ vǎ fiţi partizani ai unui partid sau al altuia, dar credincioşii aşteaptǎ de la conducǎtorii lor spirituali luǎri de poziţie asemenea celei ale Patriarhului Daniel, cuvintele rostite de Preasfinţia Sa fiind ca apa sfinţitǎ pentru slujitorii Ȋntunericului, care au reacţionat cu o disperare sorǎ cu moartea. Poporul român are nevoie de credinţǎ, are nevoie de valori româneşti, are nevoie sǎ-i fie respectate tradiţiile şi cultura creştinǎ, are nevoie de FAPTE.

AŞA SǍ NE-AJUTE DUMNEZEU!“