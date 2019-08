Anul 2019 a fost declarat în Patriarhia Română „Anul omagial al satului românesc”, iar în acest sens, preasfințitului Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului a inițiat proiectul ”Drumul catedralelor de lemn din Maramureș”, acțiune menită să evidențieze frumusețea valorilor culturale și spirituale ale satelor din Maramureș. În proiect au fost implicați 50 de tineri din municipiul Baia Mare, dar și peste 1.000 de tineri din comunitățile rurale aflate pe traseul Rogoz, Plopiș, Breb, Budești, Sârbi, Bârsana, Glod, Poienile Izei, Botiza, Rozavlea, Ieud, Bogdan Vodă, Săliștea de Sus, Moisei, Borșa, traseu parcurs cu căruțele în decursul a cinci zile, în perioada 16-20 august 2019.

La fiecare biserică, tinerii drumeți au fost întâmpinați de grupurile tinerilor din comunitatea respectivă, prilej cu care a fost prezentat istoricul bisericii, fiind săvârșită și o slujbă de pomenire în memoria ctitorilor. Totodată, la fiecare oprire s-a luat pământ în urne special pregătite, care vor fi depuse în spațiul muzeal din incinta Catedralei Episcopale „Sf. Treime” din Baia Mare.

În seara zilei de sâmbătă, căruțele au ajuns în Bârsana unde au înnoptat, iar a doua zi, duminică, au participat la slujba religioasă care a avut loc la bisericuța de lemn, monument UNESCO din localitate. La finalul slujbei, alaiul s-a deplasat în parade spre centrul comunei, acolo unde a avut loc și evenimentul atât de așteptat de localnici, ”Întâlnirea cu fiii satului”.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a fost prezent la Bârsana, la invitația primarului Teodor Ștefanca, pentru a fi alături de locuitorii comunei în aceste zile de sărbătoare.

În cuvântul de deschidere transmis de Adriana Silvia Dunca, fiică a satului Bârsana, aceasta a vorbit despre mândria pe care o simte că aparține acestui loc pe care îl consideră ”centrul lumii sale interioare, satul ei de suflet, satul ei natal”. Alături de ea, evenimentul a fost prezentat și de Vasile Roman, localnic din Bârsana. ”Când mă uit în jur pe toate ulițele, pe toate dealurile, îmi văd copilăria ca într-o oglindă. Și mi-este drag până la cer acest loc, așa cum dragi îmi sunt oamenii de aici care depun un efort considerabil pentru a-l păstra atât de frumos. Mi-e drag de la un capăt la altul, pentru că dăruiește întregii lumi oameni harnici și demni care sunt convinsă cu afirmă cu mândrie că sunt bârsănești și care se întorc mereu acasă cu sufletul deschis. Oriunde am ajuns în lume am spus mereu cu onoare că sunt din Bârsana, iar de câte ori m-am întors acasă am găsit acest loc la fel de primitor, plin de dor și de oameni care îi fac cinste”, a precizat Adriana Dunca.

”Sentimentele care ne leagă de satul natal sunt dintre cele mai profunde, și, după cum Lucian Blaga afirma că veșnicia s-a născut la sat, aici, în Bârsana am fost crescuți să fim oameni. Această perioadă a anului are o încărcătură emoțională diferită, pentru că are loc reîntoarcerea fiilor satului. Satul natal trebuie să rămână tărâm sfânt, pentru că locul în care te-ai nascut și ai crescut rămâne cel mai sfânt din lume”, a arătat și Vasile Roman.

În mesajul său, primarul Teodor Ștefanca a subliniat faptul că întâlnirea cu fiii satului este o sărbătoare unică, când atât cei plecați înafara granițelor țării cât și cei care au rămas acasă, în Bârsana, se reîntâlnesc la un eveniment pregătit special pentru ei. ”Noi, bârsăneștii, trebuie să rămânem aceiași oameni cu credință și cu frică de Dumnezeu și să păstrăm tot ce am preluat de la strămoșii noștri, pentru a putea duce tradiția mai departe. Aici se întâmplă și multe lucruri bune și trebuie să recunosc și că marile proiecte care se derulează în Bârsana, în ultimii trei ani, sunt posibile cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș”, a precizat primarul Teodor Ștefanca.

Cuvinte de învățătură și îndemn la credință au transmis și preoții care au slujit, duminică, la bisericuța de lemn din Bârsana. Un salut pentru localnici a avut și primarul comunei Strâmtura, Ioan Pasere, dar și edilul din Sighetu Marmației, Horia Scubli, care a transmis salutul celor peste 35.000 de sigheteni.

Gabriel Zetea: ”Este esențial să menținem vie tradiția Maramureșului”

În mesajul său, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a vorbit celor prezenți despre parteneriatul pe care instituția județeană l-a început cu administrațiile locale în urmă cu trei ani de zile, respectiv acela ca proiectele să nu mai fie ”moștenite” de la un mandat la alt mandat, ci să fie rezolvate în decursul a patru ani, de la depunerea proiectului la obținerea finanțării, efectuarea licitațiilor, demararea lucrărilor și până la recepția finală.

”Am avut o atenție deosebită pentru primarii aflați la primul mandat, pentru că ei au nevoie de mai mult ajutor. Oamenii sunt mai atenți la primarii noi și au așteptări mai mari de la aceștia, respectiv să demonstreze că sunt buni gospodari și știu să facă lucrurile așa cum trebuie. De aceea am ajutat un pic mai mult Bârsana în această perioadă, pentru a putea să recupereze proiectele restante de-a lungul anilor. Această colaborare a început însă și pentru promovarea Maramureșului. Am participat împreună cu autoritățile locale la târguri naționale și internaționale de turism, am organizat sărbători locale și nu cred că mai este azi, în județ, o comunitate unde Consiliul Județean să nu fie partener în organizarea acestor evenimente. Venim cu sprijin logistic și financiar, pentru că eu cred că menținerea vie a tradiției Maramureșului este un lucru esențial. Tradițile noastre strămoșești, cele sfinte lăsate de moșii și strămoșii noștri trebuie păstrate și apoi transmise mai departe copiilor noștri. Cred că peste tot turiștii vin și se întorc cu drag în fiecare pensiune din Maramureș, pentru că toți vor să vadă ce avem noi mai frumos în acest județ minunat. Iar aceste lucruri sunt apreciate de către toți maramureșenii, cu unele excepții despre care nu merită să discutăm”, a arătat șeful administrației județene, Gabriel Zetea.

În finalul discursului său, președintele Consiliului Județean a adus o veste bună localnicilor din Bârsana și invitaților lor, respectiv faptul că reabilitarea drumului județean pe Valea Izei, promis vreme de 24 de ani de administrațiile precedente, va demara în această toamnă.

”În anul 2016 am promis, la fel ca predecesorii mei, că voi lupta pentru reabilitarea acestui drum. Și în anul 2017 am semnat deja contractul de finanțare, în 2018 am demarat licitația, în 2019 am dat ordinul de începere al lucrărilor de proiectare și execuție, iar în toamna acestui an drumul va intra în șantier. Și acum îmi voi cere scuze locuitorilor de pe Valea Izei nu pentru că nu m-am ținut de cuvânt, ci pentru disconfortul care va fi creat în trafic. Însă știu că maramureșenii sunt oameni înțelegători și vor înțelege că, la final, vor avea un drum așa cum îl merită”, a conchis președintele Gabriel Zetea.