«Marcarea Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi este o ocazie, în acest an, de a-mi exprima apropierea faţă de toţi cei care se confruntă cu dificultăţi deosebite în această perioadă de criză pandemică.» Astfel începe mesajul Sfântului Părinte transmis cu ocazia Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi (International Day of People with Disability), marcată anual în data de 3 decembrie. Amintind că „suntem cu toţii în aceeaşi barcă în mijlocul unei mări agitate care ne poate înspăimânta”, pontiful evidenţiază că în actualul context numeroase persoane se confruntă cu mari probleme, printre acestea aflându-se persoanele cu dizabilităţi severe.

Referindu-se la tema din acest an – „O mai bună reconstrucţie: spre o lume post-Covid-19 incluzivă a persoanelor cu dizabilităţi, accesibilă şi de durată”, pontiful a făcut trimitere la parabola din Evanghelia după sfântul Matei, capitolul 7, versetele 24-27, în care se istoriseşte despre casa construită pe stâncă sau pe nisip. «În primul rând» – scrie pontiful – «’ploaia’, ‘râurile’ şi ‘vânturile’ care ameninţă casa pot fi identificate cu acea cultură a debarasării, răspândită în vremea noastră (cf. exortaţia apostolică Evangelii gaudium [EG], 53). De aceea „anumite părţi ale umanităţii par a fi sacrificabile în beneficiul unei selecţii care favorizează un sector uman demn de a trăi fără limite. De fapt, oamenii nu mai sunt percepuţi ca fiind o valoare primară care trebuie respectată şi protejată, mai ales dacă sunt săraci sau cu dizabilităţi” (Scrisoarea enciclică „Fratelli tutti” [FT], 18).

Explicând că această cultură afectează în special categoriile cele mai fragile, inclusiv persoanele cu dizabilităţi, pontiful a evidenţiat necesitatea conştientizării demnităţii fiecărei persoane şi respingerea mentalităţii narcisiste şi ultilitariste care conduce la marginalizare.

«Pandemia pe care o trăim continuă să evidenţieze disparităţile şi inegalităţile care caracterizează timpul nostru, în special în detrimentul celor mai slabi» – scrie pontiful, explicând că virusul «deşi nu face excepţii în rândul oamenilor, a găsit, pe calea sa devastatoare, mari inegalităţi şi discriminări pe care le-a intensificat». (Cateheza audienţei generale din 19 august 2020).

Referindu-se din nou la parabola casei zidită pe stâncă, pontiful indică un antidot împotriva disparităţii şi inegalităţii, îndemnând la a construi pe piatra incluziunii celor care suferă.

«Incluziunea ar trebui să fie „stânca” pe care să se construiască programele şi iniţiativele instituţiilor civile, astfel încât nimeni să nu fie exclus, în special cei cu dificultăţi. Forţa unui lanţ depinde de grija acordată celor mai slabe verigi» – se evidenţiază în mesajul papei Francisc adresat cu ocazia Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi din 2020.

Această zi, proclamată de către Adunarea Generală a ONU, în 1992, are scopul promovării şi implementării programelor destinate îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a persoanelor cu dizabilităţi, ce constituie o categorie socială defavorizată.

