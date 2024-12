Când Papa Francisc a deschis Poarta Sfântă a Bazilicii San Pietro, în seara zilei de 24 decembrie 2024, a inaugurat mult-așteptatul An Jubiliar al Speranței 2025. Prin gestul liturgic al deschiderii Porții la începutul Liturghiei de Crăciun din timpul Nopții, așa cum se explică în bula papală pentru Jubileu, „Spes non confundit”, Sfântul Părinte a inaugurat Jubileul ordinar, un eveniment istoric care are loc la fiecare 25 de ani. Jubileul ordinar se va termina cu închiderea aceleiași Porți Sfinte pe 6 ianuarie 2026, în solemnitatea Epifaniei Domnului.

Semnificația Porții Sfinte

Poarta Sfântă este considerată „Sfântă” deoarece îi cheamă pe toți cei care intră prin ea să pășească în sfințenia vieții. Pe urmele Pontifului, în timpul intonării imnului jubiliar, reprezentanți ai întregului Popor al lui Dumnezeu i-au trecut pragul, ca un preludiu la nenumărații pelerini ai speranței din toate țările și limbile care vor vizita Bazilica San Pietro și vor celebra misterele mântuirii în timpul Anului Sfânt. Originea obiceiului datează din vremea Papei Martin al V-lea care, pentru Jubileul extraordinar din 1423, a deschis o Poartă Sfântă pentru a intra în Bazilica Lateran. În San Pietro, aceasta a fost folosită pentru prima dată pentru Jubileul din 1450.

Locația sa este în peretele din spate al capelei dedicate de Papa Ioan al VII-lea Maicii Domnului. Papa Alexandru al VI-lea, în 1500, a înzestrat acest simbol al deschiderii Jubileului cu un ritual care a rămas practic neschimbat de-a lungul secolelor, până la începutul mileniului, când, în anul 2000, îndepărtarea fostului zid de cărămidă a fost înlocuită de deschiderea ceremonioasă a Porții de bronz. Ultima deschidere a Porții Sfinte pentru un jubileu ordinar a fost când Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea a făcut acest lucru în anul 2000. Papa Francisc a deschis Poarta Sfântă în 2015 pentru Jubileul extraordinar al milostivirii din 2016.

Un Jubileu pentru a ne întări credința

„În timpul Anului Sfânt”, s-a rugat Papa, „fie ca lumina speranței creștine să lumineze fiecare bărbat și femeie, ca un mesaj al iubirii lui Dumnezeu adresat tuturor! Iar Biserica să fie martora fidelă a acestui mesaj în fiecare parte a lumii!” Sfântul Părinte ne-a invitat să ne rugăm, să ne pregătim de-a lungul acestui an, pentru ca acest Jubileu să ne „întărească în credința noastră, ajutându-ne să îl recunoaștem pe Cristos cel Înviat în mijlocul vieților noastre, transformându-ne în pelerini ai speranței creștine”.

Readucerea noastră în îmbrățișarea Tatălui

Sfântul Părinte a reluat tema jubiliară a speranței în omilia sa. A început prin a aminti pasajul din Evanghelia după Sfântul Luca în care este relatat momentul când îngerul Domnului, scăldat în lumină, luminează noaptea și aduce vestea cea bună păstorilor: „Vă vestesc o mare bucurie care va fi pentru tot poporul: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitorul care este Cristos Domnul” (2,10-11). Papa Francisc a reflectat la modul în care raiul izbucnește pe pământ în mijlocul mirării celor săraci și a cântecului îngerilor. „Dumnezeu”, a subliniat el, „a devenit unul dintre noi pentru a ne face asemenea Lui; a coborât la noi pentru a ne înălța și a ne readuce în îmbrățișarea Tatălui”.

Pruncul mic oferă speranță pentru lume

În Emanuel, „Dumnezeu cu noi”, a reiterat Papa, ne găsim speranța. „Cel infinit de mare”, s-a minunat el, „s-a făcut mic” și „gloria cerului a apărut pe pământ ca un copilaș”. „Dacă Dumnezeu ne poate vizita, chiar și atunci când inimile noastre par o iesle umilă”, a continuat Pontiful, „putem spune cu adevărat: speranța nu este moartă; speranța este vie și îmbrățișează viața noastră pentru totdeauna!”

„Există speranță și pentru tine!”

Papa a reamintit că, odată cu deschiderea Porții Sfinte, a fost inaugurat noul Jubileu, care ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să intrăm în misterul acestui eveniment extraordinar. „În această seară, poarta speranței s-a deschis larg pentru lume” și „Dumnezeu vorbește fiecăruia dintre noi și spune: există speranță și pentru tine!” „Prin urmare, cu grabă”, a spus Sfântul Părinte, „să pornim să îl vedem pe Domnul care s-a născut pentru noi, cu inimile noastre bucuroase și atente, pregătite să îl întâlnim și apoi să aducem speranța în modul în care ne trăim viața de zi cu zi. Căci speranța creștină nu este un «final fericit» pe care îl așteptăm pasiv, ci mai degrabă o promisiune, promisiunea Domnului, care să fie primită aici și acum, în lumea noastră de suferință și suspine”. „Cu grabă, să pornim în întâmpinarea Domnului care s-a născut pentru noi, cu inimile noastre bucuroase și atente, pregătite să îl întâlnim și apoi să aducem speranța în modul în care ne trăim viața de zi cu zi.”

Sfârșitul complacerii în mediocritate

În mod semnificativ, a subliniat Papa Francisc, Jubileul „este o chemare la a nu zăbovi, la a nu fi ținuți în loc de vechile noastre obiceiuri, la a nu ne complace în mediocritate sau lene”. Papa a amintit că Sfântul Augustin, Doctor al Bisericii, a sugerat că speranța ne cheamă să fim supărați pentru lucrurile care sunt greșite și să găsim curajul de a le schimba. Având în vedere acest lucru, ca discipoli ai Domnului, a încurajat Sfântul Părinte, „suntem chemați să ne găsim speranța cea mai mare în El și apoi, fără întârziere, să purtăm această speranță cu noi, ca pelerini ai luminii în mijlocul întunericului acestei lumi”.

Redescoperirea bucuriei întâlnirii cu Domnul

„Fraților și surorilor”, a reamintit Papa, „acesta este Jubileul. Acesta este timpul speranței în care suntem invitați să redescoperim bucuria întâlnirii cu Domnul”, a subliniat el, adăugând că Jubileul „ne cheamă la reînnoire spirituală și ne angajează în transformarea lumii noastre, astfel încât acest an să devină cu adevărat un timp de bucurie”. Papa Francisc a încheiat oferind câteva puncte de reflecție. „Iubită soră, iubite frate, în această noapte, ‚Poarta Sfântă’ a inimii lui Dumnezeu se află deschisă în fața ta. Isus, Dumnezeu-cu-noi, se naște pentru tine, pentru noi, pentru fiecare bărbat și femeie. Cu El, bucuria înflorește; cu El, viața se schimbă; cu El, speranța nu dezamăgește.”

Deschiderea Porților Sfinte

În ziua de Crăciun, Pontiful va transmite mesajul său Urbi et Orbi către locuitorii orașului Roma și ai lumii, de la balconul central al Bazilicii San Pietro, la amiază. Pe 26 decembrie, pentru prima dată în tradiția jubiliară, va deschide o a cincea Poartă Sfântă, într-o închisoare romană, un gest de speranță care arată apropierea sa continuă de deținuți. Duminică, 29 decembrie, Papa va deschide Poarta Sfântă a Catedralei sale, San Giovanni in Laterano, care la 9 noiembrie anul acesta a sărbătorit 1700 de ani de la dedicarea sa. Apoi, la 1 ianuarie 2025, în solemnitatea Sfintei Maria, Născătoare de Dumnezeu, va fi deschisă Poarta Sfântă a Bazilicii papale Santa Maria Maggiore. În fine, duminică, 5 ianuarie 2025, se va deschide Poarta Sfântă a Bazilicii papale San Paolo fuori le mura. Aceste ultime trei Porți Sfinte vor fi închise duminică, 28 decembrie 2025.