Un bărbat în straie de preot ortodox a strigat către Papa Francisc, numindu-l „eretic”, în timp ce Suveranul Pontif intra în Arhiepiscopia Ortodoxă din Atena.

Un bărbat în vârstă, care părea să fie preot ortodox, a strigat “Papa, eşti un eretic” către Papa Francisc, sâmbătă, în momentul în care Suveranul Pontif intra în Arhiepiscopia Ortodoxă din Atena. Preotul a fost îndepărtat din zonă de poliţişti, relatează Reuters. Martorii la incident spun că bărbatul a strigat suficient de tare pentru a fi auzit de Papă. În imagini, bărbatul pare să cadă în timp ce poliţiştii încearcă să îl îndepărteze.

Papa Francisc, vizită de 3 zile în Grecia

Papa Francisc a sosit sâmbătă în Grecia pentru o vizită de trei zile, relatează news.ro. Vizita Papei Francisc vine la 20 de ani după ce Papa Ioan Paul al II-lea a făcut o primă astfel de vizită după Marea Schismă.

Pope Francis was protested as he entered a meeting with His Beatitude Ieronymos II and other Greek Orthodox leaders in Athens today.

A Greek Orthodox cleric shouted, "Pope, you are a heretic!" before being drug away by police.

Video by Vatican press pool (VAMP) pic.twitter.com/zUXxZy4gnR

