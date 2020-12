Există și o latură bună a crizei sanitare. În această perioadă dificilă, românii au alocat mai mult timp activităților culturale.

Au citit mai multe cărți, au mers la puținele piese de teatru organizate în aer liber și au văzut mai multe filme ca în alți ani. Datele apar în Barometrul de Consum Cultural, realizat în lunile de pandemie.

Studiul realizat de specialiștii Institutului pentru Cercetare în Cultură arată că peste 20% dintre români intenționau să meargă la teatru în spații închise anul acesta.

În schimb, pentru spectacolele de acest tip desfășurate în aer liber, procentul celor interesați este dublu.

Alexandru Boureanu, directorul Teatrului “Marin Sorescu” din Craiova: ”În momentul în care a trebuit să ne mutăm în spatele teatrului, în garaj, în parcare, lângă ghena de gunoi, unde am construit o scenă, unde am jucat în aer liber și culmea s-a întâmplat – nu aveam locuri câtă lume ar fi cumpărat biletul, am jucat cu acele săli full”.