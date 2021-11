Președintele CNCAV Valeriu Gheorghiță a explicat de ce certificatul verde de vaccinare este valabil până în la finalul lui iunie 2022, precizând că în următoarele luni ar putea avea loc o „redefinire” a acestui document.

″În momentul în care s-a stabilit, la nivelul Comisiei Europene, această valabilitate (până la 30 iunie 2022, n.r), s-au luat în calcul două aspecte: care va fi perioada până la care se va întinde această situație pandemică, cu risc crescut de număr de cazuri și impact pe sistemul social, sistemul medical și sistemul economic. Din acest punct de vedere s-a considerat că o perioadă de un an de zile de când a fost implementat este una rezonabilă. Un alt argument în plus pentru această perioadă de valabilitate a fost estimarea protecției pe care noi o avem după vaccinare – aveam date la 6 luni, la 8 luni, la momentul respectiv și atunci se preconiza protecție care se va menține cel puțin un an de zile. Faptul că, între timp, vedem că ne confruntăm cu acest val 4 general de varianta Delta, mult mai contagioasă, mult mai transmisibilă, și care generează mai multe cazuri de îmbolnăvire și are și această capacitate de a ocoli parțial răspunsul imun după boală sau după vaccinare, s-a impus efectuarea dozei booster, la minim șase luni de la prima schemă de vaccinare. Vedem că deja Franța a impus obligativitatea, pentru persoanele de peste 65 de ani, de a se efectua această doză booster, care să fie inclusă și în certificatul digital. Ceea ce mă face să cred că nu este exclus ca în perioada lunilor următoare să asistăm la o redefinire a certificatului digital. Cel puțin pentru anumite categorii – persoane vulnerabile sau persoane la risc mare de expunere, cum e personalul medical – să fie nevoie de includerea unei doze booster (în certificatul de vaccinare, n.red), doză de rapel la minim șase luni”, a explicat președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea la TVR.

“La acest moment, certificatul digital funcționează în baza schemei primare de vaccinare – fie în două doze, fie o singură doză, în funcție de tipul de vaccin efectuat și care are valabilitate timp de un an – până la mijlocul verii anului viitor (iunie 2022, n.r). De la acel moment, lucrurile vor fi reevaluate în funcție de evoluția epidemiologică”, a adăugat președintele Valeriu Gheorghiță.

Valeriu Gheorghiță a mai precizat că în acest moment nu se discută despre obligativitatea dozei 3, ci este doar ferm recomandată anumitor categorii de persoane.