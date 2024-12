An de an, noi trecem prin timp, așa cum spune cel mai mare teolog al secolului al XX-lea, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae: „Dumnezeu ne lasă timp, care este trăit atât de El, cât și de om”.

Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, la timpul potrivit și rânduit de către Proniatorul Cel Ceresc, ne aducem aminte cu nostalgie și emoție sfântă, de evenimentele frumoase și duhovnicești care s-au petrecut cu fiecare dintre noi și care ne marchează viața pământească pentru totdeauna; pentru că amintirile frumoase nu sunt uitate, anulate, ci transfigurate.

Se împlinesc astăzi, 16 decembrie 2024, 8 ani de la alegerea în demnitatea de Episcop titular al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a Preasfințitului Părinte Iustin, în scaunul chiriarhal rămas vacant după trecerea la Domnul a vrednicului de pomenire, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian.

În conformitate cu prevederile din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române privitoare la alegerea de Episcop, candidaţii au fost aleşi din lista candidaţilor eligibili transmisă de Cancelaria Sfântului Sinod. Din partea Sinodului Mitropoliei Clujului au fost nominalizați doi candidați: Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului şi pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Timotei Bel, Stareţul Mănăstirii Scărişoara Nouă şi exarhul Mănăstirilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, actualmente, Arhiereu vicar.

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au ales, cu o majoritate de voturi (36 de voturi din 43 exprimate), pe Preasfințitul Părinte Iustin Hodea (Sigheteanul), care a fost, până atunci, Arhiereu vicar al Eparhiei.

Fiind uniţi de „duhul Rohiei” şi de vremurile grele, de început, ale Eparhiei noastre, Înaltpreasfințitul Părinte Justinian şi Preasfințitul Părinte Justin au fost oamenii providenţiali care au făcut din acest colţ de ţară un tărâm al spiritualităţii şi credinţei străbune. În toate scrierile şi cuvintele sale de învăţătură, Înaltpreasfințitul Părinte Justinian l-a văzut, firesc, pe Preasfințitul Părinte Iustin ca şi urmaşul său de drept la scaunul eparhial. A fost desigur, o chemare din partea lui Dumnezeu iar această chemare și alegere se vede și se desăvârșește sub ochii fiecăruia dintre noi.

Pentru noi, maramureșenii, Preasfințitul Iustin nu este doar un păstor sufletesc, ci și un veritabil apărător și promotor al patriotismului și valorilor naționale, un stâlp al credinței și mândriei de a fi români și maramureșeni.

Amintim faptul că în cadrul Sfântului Sinod, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin face parte din Comisia Pastorală, monahală și socială, condusă de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Întru mulți ani, Preasfinția Voastră!

Întru mulți ani, Preasfințite Părinte Episcop Iustin, Păstorul nostru, al clerului, al monahilor, preoților și a poporului cel dreptcredincios din Maramureș și Sătmar!